El mensaje de Blake Lively a su entrenador, implicado en el juicio contra Justin Baldoni: "Me has mantenido fuerte 15 años"

Blake Lively ha recuperado su actividad habitual en Instagram después de haber mantenido un perfil bajo durante un tiempo debido a la polémica batalla legal con Justin Baldoni.

Pero ahora la actriz, desde que estrenase Otro pequeño favor, ha vuelto a compartir detalles de su vida, sus proyectos, su marca de cuidado del cabello e incluso mensajes de agradecimiento.

Y ahora le ha dedicado uno a su entrenador personal, Don Saladino. El entrenador ha sido además una de las personas implicadas en la demanda de Blake, pues alegó que Justin Baldoni le había hecho fat-shaming al preguntar a su entrenador cuánto pesaba, para una escena en la que tenía que levantarla. Baldoni alegó que tenía una lesión de espalda y que era una pregunta inocente para preparar su entrenamiento. Saladino se posicionó de parte de Blake desde el primer momento y ahora la actriz le ha dedicado estas palabras:

"Don Saladino te quiero colega. Pese a que no seas capaz de identificar ninguna nota en nuestro nuevo Hair and Body Mist de Blake Brown. Me has mantenido fuerte y con seguridad en mi cuerpo los últimos 15 años. Pasando por 4 embarazos y pospartos. Pelis de acción. Momentos vitales fundamentales. La vida diaria. Eres constante y amable y estás hecho de una integridad dura como la roca", asegura en Instagram.

Blake Lively y su entrenador Don Saladino | Instagram @blakelively

"Estoy muy orgullosa de teneros a ti y a Mel en mi vida... Búscate un mejor amigo que sepa cómo huele tu marido", termina bromeando y mencionando a su mujer, Mel Saladino.

Lively sin duda ha cerrado filas con los amigos y familia que más la han apoyado en este complicado año, y continúa navegando las ramificaciones de la batalla legal que culminará con el juicio en marzo de 2026.