John Travolta revela el favor que le hizo a Quentin Tarantino antes de Pulp Fiction: "Una semana después me ofreció el papel"

Quentin Tarantino revolucionó los thriller de los años 90 cuando en 1994 estrenó Pulp Fiction. Con esta película se confirmó como uno de los directores más prometedores apenas siendo su segunda aventura en el cine. Ganó la Palma de Oro en Cannes y el Oscar a Mejor guion original aparte de muchos otros reconocimientos.

Gran culpa de ello lo tuvo su estelar reparto, entre los que se encontraban actores de la talla de Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Ving Rhames o Bruce Willis.

Hace sólo unos días, gran parte de estas estrellas se reunían para conmemorar los 30 años del estreno del film, con homenaje incluido a Willis, y tampoco faltó John Travolta, renacido tras esta cinta después de varios años a la sombra del actor que fue en los años 70.

Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y John Travolta en el 30 aniversario de Pulp Fiction | Reuters

El intérprete no pasaba por su mejor época y, sin duda este rol cambió su carrera, ayudando al público a verlo como un actor más serio, aunque cobrando una "miseria" para una película que cosechó tanto éxito, como te desvelamos en el vídeo de arriba.

John Travolta en Pulp Fiction | Miramax

Sin embargo, este espaldarazo jamás pudo haber sido posible si el intérprete no hubiera hecho unos curiosos favores a Tarantino antes de ser escogido para Pulp Fiction, según ha contado para EW: "Al principio pasé casi 24 horas con Quentin porque recibí una llamada de un agente que me dijo: 'Hay un nuevo director joven que hizo Reservoir Dogs y está desesperado por conocerte. Eres su actor favorito y quiere hacer algo contigo'".

"Así que fui a su apartamento en 1236 Crescent Heights Boulevard en Hollywood y dije: 'Esto me resulta muy familiar'. Llamé a su puerta y le dije: 'No digas una palabra. Si vas a la izquierda, está el salón y la cocina está al lado. Si vas a la derecha, hay un dormitorio'. Él dijo: '¿Cómo sabes eso?'. Le dije: 'Yo vivía aquí'. Así que nos pusimos en marcha", recordó sobre un encuentro que supuso para el cineasta cumplir una auténtica fantasía, ya que deseaba jugar a juegos de mesa basados en películas de Travolta.

Quentin Tarantino, en una imagen de archivo | EFE

"Estaba el juego de Fiebre del sábado noche, el de Grease, el juego Welcome Back Kotter...", señaló, para después revisar las finanzas del director. "Pensé: 'Está bien, no conozco a este chico, pero necesito saber cómo va de dinero'. Así que comprobé sus finanzas con él. Le dije: 'Está bien, ahora eres un artista prometedor. Tienes que tener algunos ahorros. Dime cuánto tienes'. Y revisé toda su contabilidad y me sentí un poco mejor después de eso".

"Una semana después me ofreció el papel de Vincent", concluyó, que por aquel entonces estaba pugnando con Michael Madsen por él. "Y dije: '¿Por qué? ¿Qué viste en mí que podría convencerte de que podía desempeñar este papel?' Él dijo: 'Fuiste tú quien me ayudó con mis finanzas. Tenías este punto de vista analítico, teórico y filosófico que necesito para ese personaje'", concluyó.