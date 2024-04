Las palabras de John Travolta en honor a su hijo Jett, quien murió con solo 16 años

El 13 de abril es un día muy importante para John Travolta ya que es la fecha de nacimiento de su primer hijo, Jett. Aunque, también, es un día lleno de nostalgia ya falleció cuando solo tenía 16 años.

Como es habitual cada año, John Travolta recuerda a su hijo a través de las redes sociales para honrar sus memorias con unas palabras llenas de amor. En esta ocasión Jett habría cumplido 32 años.

"Feliz cumpleaños mi Jetty, ¡no pasa un día sin que estés conmigo!", escribe junto a una preciosa foto de él con su, también desaparecida, mujer Kelly Preston mientras sostienen a Jett quien tendría unos 4 años en la imagen.

Quien también ha querido recordar a Jett ha sido Ella, la hija del actor, quien era solo una niña cuando murió su hermano: "Feliz cumpleaños, Jetty. te amo siempre", escribe junto a una entrañable foto de los dos en blanco y negro.

Muchos son los mensajes que han recibido en las publicaciones como el de la actriz Kristin Chenoweth quien ha dicho: "Siempre en tu corazón por los siglos de los siglos. ¡¡¡Y los volveremos a ver a él y a ella!!!". O Rita Wilson quien escribió: "Nunca lo olvidaré. Ni a Kelly".

Jett Travolta nació el 13 abril de 1992, un año después de que el actor se casara con Kelly Preston. El joven padecía autismo y la enfermedad de Kawasaki, una dolencia que causa inflamación en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo.

Desgraciadamente el 2 de enero de 2009, durante unas vacaciones en Las Bahamas, Jett tuvo una convulsión mientras se estaba duchando y se golpeó en la cabeza, accidente que acabaría con su vida.

Travolta confesaba a 'Us Weekly' que esto ha sido el momento más duro de su vida: "Es lo peor que jamás me ha pasado en la vida. La verdad es que no sabía si sería capaz de superarlo", afirmaba.