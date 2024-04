Uma Thurman y John Travolta celebran que Pulp Fiction cumple 30 años en un evento con homenaje incluido a Bruce Willis

En 1994 se estrenaba una de las películas más famosas de la historia del cine: Pulp Fiction. Quentin Tarantino daba a conocer al mundo una cinta que revolucionaría la gran pantalla con su reparto, sus efectos especiales y su particular historia. Tanto fue así que obtuvo un Oscar a Mejor Guion y consiguió una recaudación mundial en taquilla de 212.891.760 dólares.

Ahora, Pulp Fiction cumple 30 años y sus actores se han reunido en el TCM Classic Film Festival en Los Ángeles para celebrarlo. Al evento han acudido John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Rosanna Arquette, Phil LaMarr, Julia Sweeney, Frank Whaley o Eric Stoltz para conmemorar la que, sin duda, fue una de las cintas que marcó sus carreras.

Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y John Travolta en el 30 aniversario de Pulp Fiction | Reuters

Los actores han posado muy sonrientes por poder estar allí, pero ha habido una ausencia muy sonada y es la de Bruce Willis. El actor, como consecuencia de la demencia que padece no ha podido asistir al evento, pero quienes sí lo han hecho en su nombre han sido su mujer Emma Heming y su hija Tallulah Willis, fruto de su matrimonio anterior con Demi Moore. Ambas han posado para los medios mostrando que están muy unidas y Tallulah incluso ha llevado una gorra negra con el nombre de su padre para rendirle su particular homenaje.

Emma Heming y Tallulah Willis en el 30 aniversario de Pulp Fiction | Reuters

Algunos de los protagonistas del evento han hablado ante las cámaras en este 30 cumpleaños de Pulp Fiction. Travolta, se ha animado a dedicar unas bonitas palabras a Willis.

"Bruce y yo teníamos una historia. Hicimos Look Who's Talking juntos, y tuvimos mucho éxito con ello. Así que éramos amigos. Habíamos estado de vacaciones juntos, Kelly y yo con Bruce y Demi. Así que esto no era nuevo. Estábamos cómodos el uno con el otro. Fue muy fácil estar juntos y relajarnos, ¿sabes? Y hubo una atención única. Y nos sentimos afortunados de estar en una película muy especial", ha dicho a ET el actor de Grease.

Uma Thurman y John Travolta en el 30 aniversario de Pulp Fiction | Reuters

El intérprete ha acudido al homenaje acompañado por su hija Ella, con la que ha posado muy feliz y orgulloso. La joven de 24 años llevaba un bonito vestido floral mientras acompañaba a su padre en esta celebración tan especial. Con quien también ha posado a solas John es con Uma Thurman, actriz con la que tuvo en Pulp Fiction una de las escenas más sonadas de los últimos años en cine por su famosa gran actuación en la pista de baile. Su foto en un día como este no podía faltar.

Ella Travolta y John Travolta en el 30 aniversario de Pulp Fiction | Reuters

Rosanna Arquette, que interpretó a Jody en la cinta, también ha hablado con medios como People sobre el proyecto: "En ese momento, sabíamos que estábamos allí, ensayando, que estábamos trabajando con un gran director, pero no nos dimos cuenta de lo enorme que sería".

Efectivamente, 30 años después Pulp Fiction se ha convertido en todo un mito del cine y se ha colocado en uno de los escalones más altos de la historia del cine por su genuino guion, por el que los actores entrelazaron las historias de sus personajes en Los Ángeles creando una película que, a pesar de que pasen los años, continúa siendo el éxito que fue.