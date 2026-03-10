Jennifer Lopez confiesa que estuvo a punto de "renunciar a todo" tras su divorcio de Marc Anthony: "Era madre soltera con dos gemelos"

Jennifer Lopez se ha sincerado sobre el complicado periodo que atravesó después de separarse de Marc Anthony durante uno de los conciertos de su residencia Up All Night Las Vegas en el Colosseum del Caesars Palace. La artista, que atraviesa un momento delicado tras su divorcio de Ben Affleck, ha aprovechado para compartir con el público una experiencia personal sobre aquel capítulo de su vida.

"Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente comencé a ser buena en esto", ha bromeado inicialmente desde el escenario, antes de ponerse seria al recordar lo difícil que fue aquel momento: "Fue una época muy difícil. Estuve a punto de darme por vencida. Era madre soltera con dos gemelos de tres años".

La cantante y actriz hacía referencia a sus hijos Emme Muñiz y Maximilian David Muñiz, nacidos en 2008 durante su matrimonio con Anthony. Durante su intervención, López explica que en aquel momento decidió buscar consejo en la escritora de desarrollo personal Louise Hay, a quien consideraba una mentora.

"Me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?'. Le dije: 'Sí, lo soy'. Y ella me dijo: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'", ha recordado la artista.

Según cuenta, su respuesta fue clara: "Sigo hasta que domino los pasos". Fue entonces cuando le dio el consejo que, según López, cambió su forma de afrontar ese momento de su vida: "Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre", ha recordado que le dijo la autora.

El beso de Jennifer Lopez y Marc Anthony en los Latin Grammy 2016 | Agencias

Tras compartir la historia con el público, la estrella ha querido convertir el mensaje en una reflexión para quienes la escuchaban en el teatro del Caesars Palace.

"Les deseo lo mismo a todos y cada uno de ustedes: que, pase lo que pase en la vida, bailen, bailen, bailen, bailen, una y otra vez", ha dicho emocionada desde el escenario.

Jennifer Lopez y Marc Anthony, junto sobre el escenario | Gtres

La relación entre López y Anthony comenzó a principios de los 2000 y la pareja se casó en 2004. Cuatro años después dieron la bienvenida a sus gemelos, pero en 2011 anunciaron su separación tras siete años de matrimonio.

Aunque el divorcio marcó uno de los periodos más complicados de su vida personal, la artista ha explicado en varias ocasiones que aquel momento también fue un punto de inflexión que la ayudó a reconstruirse y a seguir adelante con su carrera.