Jennifer Lopez habla "orgullosa" de sus mellizos tras conocerse el cambio de nombre de su hije a Oskar

Jennifer Lopez está de enhorabuena por varias razones. A nivel profesional la actriz estrena este 5 de junio su nueva película para Netflix, Office Romance, que protagoniza junto al actor Brett Goldstein; y a nivel personal sus mellizos ya se preparan para ir a la universidad.

Jennfier Lopez | Gtres

Junto a ello, recientemente se informó que su hije Emme comenzará en otoño a estudiar teatro y artes plásticas. Pero una de las cosas que más llamó la atención de su graduación fue su supuesto cambio de nombre a Oskar Muñiz, tal y como se vio en una publicación compartida por una cuenta de Instagram dedicada a documentar las decisiones universitarias de los estudiantes de último año de su centro.

Ahora, JLo ha hablado sobre la graduación de sus mellizos de 18 años, y sus planes para el futuro. "Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Ambos fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon. Cada uno consiguió una beca para una universidad. Y siento que se esfuerzan muchísimo", ha dicho en una entrevista con Extra.

Jennifer Lopez con sus hijos Max y Emme | Cordon Press

"Vi lo mucho que se esforzaron, desde que empezaron cuando la escuela se puso seria en quinto curso, y simplemente trabajaron duro", continuó. "Tienen TDAH, así que necesitan aprender de manera diferente, y hubo dificultades y momentos difíciles, pero estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas", se ha deshecho en elogios.

"Son personas cariñosas y de buen corazón", ha asegurado sobre los hijos que comparte con Marc Anthony. "Y siempre decían eso. Yo siempre les preguntaba: '¿Qué les digo?', y ellos respondían: 'No importa si sacamos buenas notas, siempre y cuando seamos buenas personas'. Y yo pensaba: 'Tienes razón'. Y a veces todavía me lo citan. Así que estoy muy orgullosa de los dos".