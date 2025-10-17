La dura conversación que Jennifer Lopez tuvo con sus hijos y cambió su relación: "Me necesitaban"

Jennifer Lopez siempre ha sido reconocida por su constante entrega al trabajo y su dedicación a una carrera multifacética que abarca la música, el cine, la televisión y los negocios.

Esa entrega profesional, sin embargo, ha significado también una agenda apretada y poco tiempo libre para estar con sus hijos, los mellizos Max y Emme de 17 años, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

Lopez ha abierto su corazón y compartido una conversación reveladora con sus hijos que marcó un punto de inflexión en su relación con ellos.

"Me hablaron y me dijeron: 'No eres una mamá normal. No estás aquí todos los días. No nos traes y nos recoges como las demás mamás'", explicaba JLo en The Howard Stern Show.

"Y me di cuenta de lo mucho que me necesitaban allí. No se trataba solo de darles una vida maravillosa. Se trataba de estar ahí para ellos en todo momento", añadía.

"Estaban acostumbrados a que trabajara", ha dicho. "Creo que cuando llegó la pandemia, pude quedarme en casa y me di cuenta de que necesitaba estar más tiempo en casa con ellos".

En los últimos años, especialmente Emme, ha mostrado interés por la música y ha acompañado a su madre en algunos conciertos, mientras que Max ha preferido mantener un perfil más bajo.