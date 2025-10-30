HABLA DE SU IMAGEN
Jennifer Lawrence dice que era "insoportable" y que entiende el "rechazo" que generó: "Pierdo el control"
Jennifer Lawrence ha hablado abiertamente sobre el rechazó que ha generado respecto a la imagen que proyectaba en Hollywood.
Jennifer Lawrence está promocionandosu nueva película con Robert Pattinson, Die, my Love (Mátame, amor) y, en medio de esta promoción, ha ofrecido una entrevista donde habla junto a Viola Davis.
Durante la entrevista a The New Yorker la actriz trató un tema muy delicado respecto a la imagen que daba la actriz. Y es que, su espontaneidad fue muy bien recibida en un principio tras llegar a Hollywood pero, después, empezó a generar rechazo y muchos fueron los que empezaron a criticarla.
Así, Lawrence reconoce de forma sincera: "Cada vez que doy una entrevista, pienso: 'No puedo volver a hacerme esto'. Siento que pierdo mucho control sobre mi trabajo cuando tengo que promocionar una película", explica respecto a su comportamiento en las promociones con la prensa.
"Ay, no. Qué exagerada. Qué vergüenza", dice sobre sí misma al recodar cómo era. "Bueno, sí, o sí, era mi verdadera personalidad, pero también era un mecanismo de defensa", puntualiza.
"Era un mecanismo de defensa, algo así como: ¡Yo no soy así! ¡Me cago encima todos los días!… Veo esas entrevistas y esa persona es insoportable. Entiendo por qué ver a esa persona por todas partes sería molesto. La imitación que hizo Ariana Grande de mí en SNL fue clavada".
"Me sentí —no me sentí, creo que fui rechazada— no por mis películas, no por mi ideología política, sino por mí misma, por mi personalidad", concluye.
Jennifer Lawrence tiene 35 años está casada y tiene 2 hijos. Se tomó un algún que otro descanso y, ahora, ha vuelto renovada.
