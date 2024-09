James McAvoy revela que rechazó un "montón de dinero" por salir en Harry Potter y explica por qué

James McAvoy se encuentra promocionando su nueva película, No hables con extraños, y en una entrevista para el podcast Happy Sad Confused ha hecho una confesión que ha sorprendido a todos los fans del mundo de Harry Potter. Y es que el protagonista de Múltiple estuvo a punto de salir en la película Harry Potter y la piedra filosofal, pero lo rechazó.

"La primera película, creo que era... ¿quién es... Tom Riddle en la primera, sí? Pero está en ella... ¿en una escena en un flashback o algo así? Simplemente recuerdo que fue justo al principio de mi carrera", comentó.

"Hice una audición y creo que querían contratarme", indicó McAvoy. "Y me ofrecieron algo así como -era una locura, apenas había trabajado- y a mí y creo que a otros 10 actores o algo así -querían darnos un anticipo para poder retenernos y seleccionarnos más tarde".

Sin embargo, durante la entrevista el actor no confesó qué papel hubiese interpretado. Aunque sí que describió la oferta como "algo realmente extraño" y confesó cuánto le ofrecieron por este personaje: "Para mí, en aquel momento, era un montón de dinero, eran como 40.000 libras o algo así, y yo había trabajado muy poco", pues contaba con tan solo unos 20 años.

James McAvoy en No hables con extraños | Universal Pictures

Además, explicó el motivo por el que no aceptó este papel: "no podría hacer ningún trabajo durante unos siete meses" debido a la cláusula del contrato. Por ello, su agente, Ruth Young, le recomendó no aceptarlo.

"Y ella dijo que íbamos a hacer otra cosa, y yo acabé haciendo la obra [en la que] me abucheó un señor homófobo", añadió. "Hice eso en su lugar y creo que me pagaron 275 libras a la semana. Pero formó parte de mi formación, y realmente empecé a trabajar como actor. Estaba aprendiendo y haciendo todo eso".

Además, cuando le preguntó el presentador si ahora aceptaría un papel en el universo mágico de Hogwarts en la nueva serie que se está preparando, añadió: "No sé si hay algo que realmente me falte en términos de lo que he hecho. No creo que haya hecho suficiente ciencia ficción, simplemente porque me encanta", explica.

"No creo que haya hecho suficiente comedia, pero he sido capaz de ser gracioso en cosas que no lo son. Siempre intentando aportar los gags", terminó.