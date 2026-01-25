Margot Robbie recuerda el romántico gesto de Jacob Elordi en el rodaje de Cumbres Borrascosas: "Probablemente sea muy buen novio"

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, la obra de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell. La película llegará a los cine en San Valentín de 2026 y en ella los actores dan vida a Cathy y Heathcliff.

A poco menos de un mes del estreno, los intérpretes australianos están dejando titulares en sus entrevistas y demostrando la buena química que tienen incluso más allá de los profesional.

De hecho, tal y como desveló Robbie para Fandango, durante la filmación de la cinta se volvió codependiente de su compañero.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

Ahora, en otra charla conjunta con Vogue Australia, la actriz ha comentado el romántico gesto que tuvo Jacob con ella en San Valentín durante un día de rodaje.

"Me alegraste el día y, siendo Heathcliff, llenaste mi habitación de rosas y fue una monada. ¿Yo qué te hice?", ha comentado Robbie, que no recordaba qué hizo ella por su coprotagonista en ese día tan especial.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros

"No creo que hicieras nada", respondió Elordi. "Debí haber hecho algo", aseguró Robbie. "No, ¿y sabes qué? La cosa es que pensé que lo harías", dijo el actor mientras la actriz se disculpaba. "Creo que cuando lo hice, sentí como si te hubiera ganado", ha expresado Jacob en la entrevista en todo de broma.

"Definitivamente me superaste. Tu detalle fue épico. Recuerdo que en San Valentín pensé: 'Ay, probablemente sea un muy buen novio, porque hay mucha delicadeza en esto'. Hiciste muchas cosas muy detallistas. No fue solo el detalle de las rosas, también estaba ese mensaje escrito como Heathcliff y esa pequeña lápida. Pensé: '¡Ah, manualidades! Me encanta'. Fue ingenioso, significativo y dramático", ha descrito Robbie.