Se suicida a los 44 años el actor de The Marvelous Mrs. Maisel, Josh Grisetti, dejando en shock a sus compañeros

El actor de teatro y televisión Josh Grisetti, conocido por su papel en la quinta temporada de la premiada serie The Marvelous Mrs. Maisel, ha fallecido a los 44 años por suicidio.

La trágica noticia fue confirmada públicamente por su amigo íntimo y compañero de reparto, Rob McClure, en sus redes: "Con el corazón destrozado, les comunico que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. No estoy preparado ni para intentar comprenderlo".

"Algunos de mis recuerdos favoritos de todos los tiempos son los que viví junto a este hombre, interpretando a su hermano en el escenario durante años, viéndolo inspirar a los estudiantes mientras transformaba el programa de Teatro Musical en Cal State Fullerton... y teniendo el honor de ser el padrino de su boda", continuó McClure.

Por su parte, el representante del artista, Rick Ferrari, se ha limitado a expresar el shock a Entertainment Weekly: "Estoy absolutamente devastado. Eso es todo lo que puedo decir".

Tras la repentina pérdida del carismático intérprete, que compaginó su aplaudido paso por la pantalla con una brillante y multipremiada trayectoria musical en Broadway, compañeros de profesión de la talla de Rachel Zegler o Lea Salonga han compartido en la publicación de McClure mensajes de despedida al actor.

Entre algunas de las dedicatorias más desgarradoras destaca la de la actriz Kelli Barrett, con quien compartió cartel en el especial de Off-Broadway Knickerbocker Holiday en 2009: "Era una persona maravillosa que dio mucho a muchísimas personas. No puedo creer que esté diciendo 'era'. Estoy impactada"