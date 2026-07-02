Brad Pitt consigue una nueva victoria contra Angelina Jolie en su eterna batalla por la bodega francesa: "Solo quiere sanar y seguir adelante"

Brad Pitt ha conseguido un nuevo e importante triunfo en los tribunales frente a su exesposa Angelina Jolie por el control de su bodega francesa Château Miraval, valorada en 500 millones de dólares.

El Tribunal Superior de California ha aceptado una moción del equipo legal del actor que obliga a testificar a los directivos del Grupo Stoli, la multinacional vinícola a la que la actriz vendió su parte de la propiedad en 2021 sin el consentimiento de Pitt.

Château de Miraval, el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

En junio de 2025, el actor presentó documentos judiciales intentando tomar declaración a Alexey Oliynik, del Grupo Stoli. Según las acusaciones, Oliynik se ha negado a entregar los documentos necesarios o a comparecer para prestar declaración, argumentando que no se le podía obligar a hacerlo por ser residente de Suiza.

Una fuente ha declarado en exclusiva a Page Six que "los implicados en el caso Stoli ahora tendrán que afrontar las consecuencias y ser transparentes respecto a la transacción".

Sin embargo, otra fuente interna afirma que "Angie no vendió a Stoli por ningún otro motivo que no fuera que esperaba que Stoli fuera un excelente socio de distribución mundial que pudiera ayudar a hacer crecer el negocio en beneficio de sus hijos, quienes heredarían la parte de Brad".

Angelina Jolie y Brad Pitt | Getty

A pesar de este avance para el oscarizado actor, el abogado de Angelina Jolie, Paul Murphy, ha querido restar importancia a la resolución y ha lanzado un dardo directo al actor: "El fallo no afecta el fondo del caso, y ciertamente no afecta el caso de la Sra. Jolie. En este momento, la Sra. Jolie solo espera ganar el juicio el próximo año para que su familia finalmente pueda concentrar sus energías en sanar y seguir adelante".

Fuentes cercanas a la actriz insisten en que la venta solo buscaba beneficiar el futuro de sus seis hijos y culpan al "ego" del intérprete de bloquear la situación por negarse a trabajar con los socios elegidos por ella.