Harrison Ford marca músculo en un ajustado maillot de ciclismo e impresiona con su físico a los 84 años

A sus 84 años, Harrison Ford ha demostrado que la edad es solo un número. Y es que el legendario protagonista de las sagas de Indiana Jones y Star Wars ha causado un auténtico revuelo en Los Ángeles al lucir una musculosa y envidiable figura mientras realizaba una ruta ciclista bajo el asfixiante calor veraniego.

Las imágenes del oscarizado actor reflejan el resultado de los estrictos entrenamientos que realiza junto a su preparador físico personal para fortalecer su salud.

Esta sorprendente reaparición coincide con la enorme repercusión de sus anteriores e íntimas confesiones donde el actor sorprendió a todos al hablar sin tapujos de sus hábitos sexuales.

El intérprete, que se encuentra en plena producción de la nueva temporada de la serie Shrinking, siempre ha defendido que mantener una rutina activa y cuidar su alimentación basada en pescado y verduras es el único secreto de su longevidad.

Harrison Ford en el festival de Cannes | Gtres

En unas declaraciones concedidas a la revista Men's Health, el propio Ford justificaba así su disciplina diaria en el gimnasio: "Creo en el entrenamiento para la prevención de lesiones más que en cualquier otra cosa. Soy un viejo cascarrabias y necesito protegerme".

Una mentalidad muy firme sobre el paso del tiempo que el artista también abordó en una entrevista para la revista People, donde zanjó cualquier debate sobre la vejez en Hollywood de forma rotunda: "No quiero volver a ser joven. Fui joven, y ahora... Disfruto de la vejez. Sin duda, la edad te afecta físicamente, pero también tiene cosas maravillosas: la riqueza de la experiencia, el peso total de todo el tiempo que has dedicado a llegar a ser viejo... y para mí, hay cierta tranquilidad en ello".