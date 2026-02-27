¿Reconciliación? Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie, vuelve a usar el apellido de Brad Pitt

Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, de 24 años, trabaja como tercer asistente de dirección en Couture, el nuevo proyecto cinematográfico de Angelina Jolie.

Pese a que es normal que el joven trabaje con su madre, como ya ha hecho antes, un detalle ha llamado la atención en esta ocasión: en los créditos aparece como Maddox Jolie-Pitt, según informa People. Este cambio de apellido es algo curioso, ya que en proyectos recientes vinculados a su familia no siempre había utilizado ambos apellidos.

El joven lleva años participando en producciones relacionadas con la carrera de su madre. En la película Maria (2024), también protagonizada por Jolie, trabajó como asistente de producción. Además, figuró como productor ejecutivo en First They Killed My Father (2017), el largometraje dirigido por la actriz sobre el genocidio camboyano.

Angelina Jolie con su hijo Maddox en la Casa Blanca | Reuters

El uso del apellido Jolie-Pitt por parte de Maddox contrasta con las decisiones que han tomado algunos de sus hermanos en los últimos años. En 2024, Shiloh solicitó legalmente eliminar el apellido de su padre al cumplir los 18 años, mientras que Zahara se presentó públicamente como Zahara Marley Jolie durante un acto universitario en 2023.

Maddox es el mayor de los seis hijos que Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron durante su relación, y su participación en proyectos cinematográficos de su madre refleja el interés que ha mostrado en los últimos años por desarrollar su propio camino dentro de la industria del cine.