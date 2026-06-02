TEAM DEBORRA-LEE FURNESS
Nicole Kidman se habría "distanciado" de Hugh Jackman tras el escándalo de su divorcio y el actor está "enfadado"
La nueva relación de Hugh Jackman con Sutton Foster estaría tensando algunos de sus vínculos más cercanos en Hollywood, como Nicole Kidman.
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Parece que a Hugh Jackman le sigue pasando factura su sonado divorcio de Deborra-Lee Furness y los rumores de lo rápido que empezó una relación con su co-star Sutton Foster, recién divorciada también.
Y es que, según los últimos rumores, el actor australiano podría estar también perdiendo amigos. Y el último nombre es sonar es Nicole Kidman.
La fricción entre ambos se hizo evidente durante la pasada Met Gala. Al parecer, Kidman evitó interactuar tanto con Jackman como con Foster, con comentarios como que está "firmemente en el equipo de Deb" y, por tanto, no quiere "hacer el papel de familia feliz" frente a los focos con la nueva pareja.
Este distanciamiento no es un caso aislado, ya que amigos comunes como Russell Crowe y Naomi Watts también parecen haber tomado partido por Furness, lo que ha dejado a Jackman en una situación de aislamiento dentro de su círculo cercano en Hollywood.
Así lo afirman fuentes cercanas, que han declarado que Jackman "está harto y cansado" de ver cómo su entorno respalda constantemente a su exmujer. El actor considera que Kidman está orquestando esta situación, "animando a Deb a lanzar más ataques velados en la prensa, mientras intenta que otros amigos comunes le den la espalda".
La postura de Jackman frente a esto ha sido clara: le pide a Kidman que "deje de remover las cosas".
"A Hugh le molestó mucho que Nicole le evitara en la Met Gala", ha explicado la fuente cercana al actor. "Le pareció una actitud muy sospechosa. Después, le llegaron rumores de que ella estaba haciendo comentarios poco amables y dejando claro a todo el mundo que es del equipo de Deb".
La misma fuente añade: "Eso no le ha sentado nada bien a Hugh. Está muy enfadado y convencido de que Nicole ha estado influyendo en Deb entre bambalinas; ha pasado de ser muy cooperativa, llegando a aceptar reunirse con él y con Sutton, a iniciar lo que él percibe como una serie de ataques constantes".
Aunque los implicados no se han pronunciado, lo que está claro es que este divorcio seguirá dando que hablar y ha cambiado la percepción de Jackman en Hollywood. Curiosamente, la percepción de su mejor amigo Ryan Reynolds también se ha visto perjudicada por la batalla legal de Blake Lively, así que ambos tendrán que seguir navegando esta nueva posición.
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