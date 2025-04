Todo sobre los 4 hijos de Tom Hanks y por qué su hija dice que tuvo una traumática infancia

El reconocido actor de Hollywood y ganador del Oscar, Tom Hanks, es padre de 4 hijos con dos mujeres diferentes. En 1978 se casó con Samantha Lewes y junto a ella dio la bienvenida a sus 2 primeros hijos, Colin Hanks, de 47 años, y Elizabeth Ann, de 42 años. Pero finalmente acabaron divorciándose en 1985.

En 1988, contrajo matrimonio con la actriz Rita Wilson, y desde entonces han formado una hermosa familia junto a sus dos hijos: Chet Hanks, de 34 años, y Truman Theodore, de 29. A lo largo de los años, han construido una relación sólida y duradera, considerada una de las más estables y admiradas de Hollywood.

De sus 4 hijos, 3 han seguido los pasos de su padre dentro de la industria, mientras que su única hija decidió tomar otra corriente artística.

Sus dos primeros hijos con Samantha Lewes

En 1977, fruto del matrimonio de Hanks con Samantha, nació su primer hijo, Colin, quien actualmente tiene 47 años y ha seguido los pasos de su padre. Entre sus proyectos más destacados se encuentran la película de 2002 Orange County y la serie Fargo. Su más reciente proyecto ha sido la serie de televisión La vida en piezas, estrenada en 2015 y finalizada en 2019. Actualmente ha emprendido en el mundo de los negocios con una empresa de pañuelos llamada Hanks Kerchiefs. Además, está felizmente casado con Samantha Bryant y tiene dos hijas.

Elizabeth Ann, más conocida como E.A., nació en 1982 y, a diferencia de su padre, eligió abrirse camino en el mundo de la escritura. Ha colaborado con importantes publicaciones y recientemente publicó su libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road.

En sus memorias, E.A. revela la dura infancia que vivió, marcada por los abusos de su madre, a quien describe como violenta. Narra cómo pasó de vivir en Sacramento con ella a mudarse a Los Ángeles junto a su hermano Colin para vivir con su padre. Años después, en 2002, su madre falleció a causa de un cáncer de pulmón.

Sus dos hijos con Rita Wilson

Chester "Chet" es el tercer hijo de Hanks, nacido en 1990, fruto de su amor con Wilson. Chet también ha incursionado en el mundo de la actuación, participando en proyectos como la película protagonizada por su padre, Greyhound (2020) o la reciente serie de Netflix Una nueva jugada con Kate Hudson. Sin embargo, su vida ha estado marcada por varias controversias, como sus problemas con las drogas o haber sido acusado por su expareja de malos tratos.

Ahora Chet está centrado en su carrera musical y ha sorprendido con el videoclip de su última canción, You Better Run, de su banda Something Out West, donde ha recreado la icónica escena de Forrest Gump junto a su padre.

Tom Hanks, Rita Wilson y su hijo Truman Theodore Hanks | Gtres

Por su parte, el último hijo del actor, Truman Theodore, nació en 1995. El joven de 29 años ha preferido mantener un perfil más reservado, trabajando detrás de las cámaras dentro de la industria cinematográfica. Aunque también ha actuado en películas como El peor vecino del mundo (2022), donde interpretó la versión joven de su padre, quien protagonizó la cinta.