El hijo de Tom Hanks, Chet, revive a Forrest Gump para su nuevo proyecto con cameo del actor

Chet Hanks es el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson más polémico, protagonizando titulares controvertidos debido a sus problemas con las drogas, sus comentarios antivacunas o por haber sido acusado por su expareja de malos tratos.

El joven de 34 años ha hablado en varias ocasiones sobre las ventajas y desventajas de ser hijo de alguien famoso y cómo le "destrozaron psicológicamente" por sus padres. Sin embargo, parece que en los últimos años han hecho las paces y han reconducido su relación.

Ahora, Chet está centrado en su carrera musical y en su último tema ha recreado icónicas escenas de Forrest Gump, quizás la película más recordada de su padre y por la que ganó el Oscar a Mejor Actor en 1995.

Tom Hanks en 'Forrest Gump' | Paramount Pictures

Ambos han revivido al personaje para el videoclip de la canción You Better Run, de su banda Something Out West.

En el vídeo, Chet retoma la escena en la que Gump es atacado por un grupo de abusones que lo persiguen en un vehículo, mientras Jenny Curran, su interés amoroso, lo insta a correr lo más rápido posible.

Encarnando el papel de Gump, Chet porta una camisa a cuadros blanca con azul y las legendarias zapatillas Nike Cortez que el entrañable personaje de su padre usa en la película de Robert Zemeckis.

Por su parte, Tom Hanks hace un cameo en otra escena sentado en un banco de un parque emulando también al famoso momento de la cinta. En esa parte, Chet canta mientras su padre lo mira desconcertado y haciendo expresiones de desaprobación, hasta que finalmente ambos se dan un abrazo.

Tom Hanks y su hijo Chet en el videoclip de You Better Run | YouTube @SomethingOutWest

En otros momentos del videoclip, Chet aparece tocando en un barco, similar al que Gump y Bubba pescan, y la carrera de Forrest a través de Estados Unidos durante años.