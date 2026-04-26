El hijo de Rob Reiner recuerda "la pesadilla" de la muerte de sus padres: "Siempre me viene a la mente el miedo que debieron sentir"

El asesinato de Rob Reiner y su mujer Michele, presuntamente a manos de su hijo Nick, ha sido una de las noticias más trágicas del mundo del cine de los últimos años debido a las estremecedoras circunstancias en las que se produjeron.

Todo Hollywood lloró sus pérdidas y ambos fueron homenajeados en las últimas galas de premios. Pero ahora, unos meses después de sus muertes, su hijo mayor Jake les ha recordado con motivo de su cumpleaños en una desgarradora carta publicada en Substack.

Rob Reiner, Michelle Reiner, Nick Reiner, Rony Reiner y Jake Reiner | Gtres

En ella, Jake ha recordado cómo se enteró del suceso y ha reflexionado sobre todo lo que supone perder a la vez a sus progenitores de una forma tan horrible.

El joven cuenta que mientras estaba en un homenaje de un amigo fallecido, recibió una llamada de su hermana Romy diciendo que sus padres habían muerto.

"El viaje de 45 minutos fue insoportable. Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en trance. Lo único en lo que podía concentrarme era en que necesitaba llegar a la casa de mi infancia. Necesitaba llegar hasta mi hermana. Necesitaba entender qué demonios había pasado", ha desvelado.

Nick Reiner | Reuters

"Ese día me robaron muchas cosas. Mis padres no estarán en mi boda, no podrán tener en brazos a su futuro nieto y no podrán verme alcanzar el éxito profesional que aún persigo. Me rompe el corazón y me enfurece a la vez. Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana intentando convencerme de que no, no es un sueño. Esto es, sin duda, mi peor pesadilla. No puedo ni empezar a ponerme en el lugar de mis padres, pero algo que siempre me viene a la mente es el miedo que debieron sentir. Eran las últimas personas del mundo que merecían lo que les pasó. Merecían ser amados, merecían ser respetados y, sobre todo, merecían ser apreciados por todo lo que dieron a los tres y al mundo", ha expresado.

Rob Reiner y Michele Singer | Gtres

"Deberían estar disfrutando del resto de sus vidas en paz, envejeciendo juntos. En cambio, eso les fue arrebatado, a mí, a Romy, y no pudimos hacer nada al respecto", ha continuado.

"Cada día desde entonces ha sido horrible. Cada reunión a la que asistimos, cada persona con la que hablamos, cada lágrima que derramamos, cada movimiento que hacemos está conectado con el asesinato de nuestros padres. En medio de intentar procesar el momento más devastador de tu vida, el mundo exige reuniones, papeleo, decisiones y explicaciones; como si la documentación debiera preceder al duelo", ha lamentado.

"Mucha gente me ha dicho: 'No sé ni qué decir', y no los culpo. Si no estuviera en medio de esta tormenta, yo tampoco sabría qué decir. Es demasiado específico. Demasiado oscuro. Perdimos a más de la mitad de nuestra familia esa noche de la forma más violenta imaginable. Claro, cualquier pérdida de un padre es devastadora, pero nada se compara con perderlos a ambos al mismo tiempo y, además, que tu hermano esté en el centro de todo. Es casi imposible de procesar".

"Entiendo que la gente tenga preguntas sobre lo que pasó. Algunas de esas respuestas llegarán con el tiempo. Pero algunas partes de esto pertenecen solo a nuestra familia, y mantenerlas en privado es la única manera de proteger lo poco que queda de algo que nos fue arrebatado", ha añadido.