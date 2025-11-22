La hija de Robert Redford estalla contra los homenajes a su padre hechos con Inteligencia Artificial

Robert Redford fue uno de los actores más importantes de su generación y, cuando nos dejó, el mundo de Hollywood lloró una pérdida irreparable. Tenía 89 años y su legado cinematográfico es imborrable, habiendo protagonizado películas imperecederas que siguen resonando en la memoria de los fans. Sin embargo, algunos de estos fans habrían querido rendir homenaje al actor mediante herramientas de Inteligencia Artificial y ahora, su hija Amy Redford, ha estallado en contra del uso de dicha tecnología.

Lo ha hecho en su perfil de Instagram, con un comunicado en el que ha empezado dando "gracias por el abrumador amor y apoyo recibido por email, DMs, correo y algunas entregas realizadas en su puerta". Unas palabras en las que destaca "lo mucho que ha significado para mucha gente" el intérprete.

Robert Redford | Gtres

Ahora bien, Amy ha hecho una petición a cierta parte del público. "Han aparecido múltiples versiones generadas por IA de funerales, homenajes y citas de miembros de mi familia que son invenciones", escribía antes de concretar en qué consistían estas recreaciones digitales: "Representaciones de mi padre, quien claramente no tiene voz ni voto, y representaciones de mi familia que no muestran a nadie de forma positiva, lo cual resulta especialmente difícil en estos momentos tan complicados".

Y es que no fueron pocos los vídeos que simulaban el funeral de Redford, así como todo tipo de creaciones que jugaban con su imagen. "No hemos podido celebrar un funeral público; estamos organizando un homenaje para el futuro", continúa: "Cada familia debería tener la posibilidad de llorar a su ser querido, honrar su memoria y rendirle tributo de la manera que mejor se ajuste a sus valores y cultura familiar".

"La IA ha llegado para quedarse. Mi esperanza es que se mantenga en el ámbito del uso transparente, donde corresponde", señala la actriz para, acto seguido, concluir: "Simplemente pregunto: ¿y si te pasara a ti? Que eso te sirva de guía".

No es la primera persona pública que se pronuncia en contra de la IA, sumándose así a otras figuras como la de Zelda Williams, quien hace poco pedía que se pusiera fin a las recreaciones con Inteligencia Artificial de su padre Robin Williams.

Y es que, a pesar del potencial tecnológico que nos rodea hoy en día, no hay que olvidar la responsabilidad que tienen los creadores de contenido entre manos. En especial cuando se produce un triste evento de estas características, donde el dolor de los seres queridos del fallecido y el cariño de los fans pueden converger de maneras dolorosas para los familiares.