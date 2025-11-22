El emotivo homenaje a Chadwick Boseman al recibir una estrella en el Paseo de la Fama 5 años después de su muerte

Chadwick Boseman falleció el 28 de agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon. El protagonista de Black Panther habría ocultado su enfermedad durante cuatro años y su muerte sobrecogió al mundo. Ahora, cinco años después, el actor ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un homenaje en el que se han reunido tanto familiares como compañeros de profesión.

Durante la ceremonia, hablaron algunas de las personas que disfrutaron de la persona que Chadwick fue en vida. Su viuda, Simone Ledward-Boseman fue una de las primeras en tomar la palabra: "Hoy es una representación física de algo que todos hemos reconocido desde hace mucho tiempo: que Chad era una persona especial, un espíritu especial que aún nos acompaña, que ha conmovido y tocado a la gente a través de su trabajo".

Simone y Chadwick Boseman | Getty

De igual modo, Viola Davis se subió al escenario para recordar al intérprete. Ambos trabajaron juntos en La madre del blues, película por la que Chadwick fue nominado al Oscar a Mejor actor. "Chadwick, canalizaste lo divino. Eres un conductor, una fuente de conexión que todo ser humano, todo aquel que se enfrenta a la vida en esta tierra, busca", ha comentado antes de decir que era "mucho más que un actor al que se puede ver en la pantalla haciendo un trabajo maravilloso".

Tampoco faltó al evento el director que lo llevó al estrellato, Ryan Coogler. Él fue el responsable de dar forma a Black Panther y, casi diez años después de su estreno, el cineasta ha querido rendir tributo al eterno T'Challa: "Siempre lo llevaremos con nosotros. Chad era estrella, merecedora de una estrella en el Paseo de la Fama. Pero también fue nuestra joya más preciada; reflejaba la luz, la refractaba. Y al hacerlo, mostraba la grandeza de nuestra gente en el universo de nuestra humanidad compartida. Gracias, Chad".

Las películas de Chadwick son eternas y el vacío que dejó en Hollywood sigue siendo irremplazable. Su participación en el UCM conquistó a millones de fans en todo el mundo, quienes todavía hoy lo recuerdan como el único Black Panther al que adorar.

Su buen trabajo y su increíble personalidad se han visto recompensados con una estrella que perdurará para siempre. El Paseo de la Fama es a partir de ahora un lugar más completo, donde la memoria de Chadwick Boseman jamás desaparecerá.