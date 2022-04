Harry Styles revela lo "avergonzado" que se sentía por hablar de su sexualidad

Harry Styles siempre ha estado expuesto al escrutinio de sus fans y los medios sobre su vida privada. Desde que fuera componente de One Direction, pero especialmente a raíz de su carrera como solista. Las temáticas de sus letras, su estilo personal o la famosa portada de Vogue que protagonizó, han suscitado muchas preguntas sobre su sexualidad.

Él siempre se ha mostrado como un personaje ambiguo, pero recientemente se ha sincerado sobre algunos de estos aspectos, hablando sin tapujos sobre el problema que le ha supuesto hablar de sexo: "Durante mucho tiempo he sentido que el sexo era la única cosa realmente mía en mi vida", ha confesado a la revista 'Better Homes and Gardens'.

El cantante y actor inglés comenta cómo tener que adaptarse a una imagen pública le trajo problemas de presión y confianza: "Me estresaba pensar en quién podía confiar realmente, pero llegado a un punto dejé de preguntarme por qué tendría que sentirme avergonzado: era un hombre de 26 años soltero que tiene relaciones sexuales, ¿Qué hay de malo en ello?".

Sobre las especulaciones sobre si es bisexual o no, Harry Styles nunca se ha visto en la necesidad de contarlo, pero la presión también le estresa: "Siempre he sido muy abierto sobre ello con mis amigos, pero eso es mi vida". También es consciente del mensaje que puede lanzar hablando sobre su orientación sexual porque muchos otros artistas y famosos lo han hecho: "El punto al que tenemos que llegar es aceptar a todo el mundo, que no importe dónde situarlos y ser más abiertos, sin tener que aclarar dónde te sitúas, como si tuvieras que marcar casillas en un papel".

La carrera musical de Harry Styles se ha desarrollado también de forma paralela a la de actor. Comenzó con 'Dunkerque' en 2017. El año pasado nos sorprendió en la escena poscréditos de 'Eternals', que introducía al actor en el universo Marvel, y nos anticipa que tendrá un probable papel en la secuela.

De forma paralela ha estado involucrado en el rodaje de 'Don't call me darling', un thriller psicológico protagonizado por el cantante y Florence Pugh, y que dirige su actual pareja, Olivia Wilde. La actriz y directora habló sobre Harry Styles en la presentación de esta nueva película, y bromeó sobre su incipiente carrera en el cine: "Es un actor prometedor, y no tiene otra carrera de la que ocuparse, que yo sepa", recoge ET.

Harry Styles, feliz en su relación con Olivia Wilde

Olivia Wilde, de 38 años, conoció al cantante en el rodaje de 'Don't call me darling', donde surgió una química especial entre ambos, aunque no quisieron convertirla en relación hasta que acabaran de rodar juntos. Después confirmaron que estaban saliendo y se estaban afianzando como pareja, a pesar de las críticas por la diferencia de edad.

Wilde venía de una relación duradera con Jason Sudeikis justo antes de conocer a Harry Styles. Esto no fue impedimento para que la actriz y directora se planteara algo más con Styles. Incluso, se ha comentado que podrían haberse casado en secreto, y Olivia Wilde fue abordada hace poco por la prensa sobre el rumor.

Casados o no, su relación sigue adelante, así como la carrera de Harry Styles en el cine. Recientemente tuvo que volver a retrasar conciertos por su participación en la película 'My Policeman', en la que podremos verle junto a Emma Corrin, de 'The Crown', y que se estrenará este año.

