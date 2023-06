Harrison Ford responde de forma muy clara si se va a retirar pronto

Cada vez es más frecuente ver que muchas estrellas deciden tomarse un punto y aparte en su carrera y darse un respiro alejándose de Hollywood. Uno de los ejemplos más sonados es el de Tom Holland tras "romperse mentalmente" en su última serie.

Sin embargo, hay quienes nunca han pausado su profesión, a pesar de su veteranía, como el caso de Harrison Ford. El incombustible actor estrena el 28 de junio la quinta entrega de 'Indiana Jones', donde se pone por última vez su sombrero y látigo para dar vida al arqueólogo más famoso del cine, del que se despidió en Cannes.

A sus 80 años, el intérprete merodea el inevitable ocaso de su carrera, pero, nada más lejos de la realidad, aún tiene muchos proyectos por delante.

Harrison Ford en Cannes | Reuters

Sobre este asunto, Harrison Ford ha querido zanjar el asunto de su posible próxima jubilación en una entrevista con la CNN y si piensa en ella: "No lo hago. No me va bien cuando no tengo trabajo. Me encanta trabajar. Me encanta sentirme útil".

Tras sus palabras, el actor confirma que le queda cuerda para rato. Y es que, junto a sus ganas por seguir actuando, también se mantiene bien físicamente. Tanto, que incluso una reportera no se resistió a decirle que estaba "muy bueno". Entre otras actividades, es de sobra conocida la afición de Ford por el tenis o la bicicleta.

De hecho, por delante tiene su presencia en Marvel con 'Capitán América: Brave New World', en sustitución del fallecido William Hurt, quien interpretó al General Ross.

Pero no solo esta, pues también tiene dos frentes para televisión con dos series de lo más opuestas. Por un lado, en '1923', la precuela de 'Yellowstone'. Y por otro, la comedia 'Terapia sin filtro', junto a Jason Segel.