La desconocida pelea de Harrison Ford y Brad Pitt cuando trabajaron juntos y uno casi abandona: "Fue complicado"

Harrison Ford es toda una leyenda de Hollywood y prueba de ello es el reconocimiento que ha tenido en el Festival de Cannes. El actor asistió al festival con motivo de la presentación de la última entrega de la saga del famoso arqueólogo 'Indiana Jones y el dial del destino', pero para sorpresa del actor, le otorgaron la Palma de Oro.

Ford apenas pudo contener las lágrimas y subió al escenario para agradecerlo, como puedes ver en el vídeo.

Sin embargo, hasta los más grandes del cine tienen problemas, y es que Ford y Brad Pitt tuvieron varios desencuentros durante el rodaje de 'La sombra del diablo'.

Póster de 'La sombra del diablo' con Harrison Ford y Brad Pitt | Cordon Press

No es la primera vez que dos actores tienen diferencias en el set de rodaje. Ocurrió con Dwayne Johnson y Vin Diesel en 'Fast and Furious 8' y con Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker durante el rodaje de la serie 'Sexo en Nueva York', entre muchos otros.

Brad Pitt y Harrison Ford protagonizaron y produjeron juntos la cinta de 1997 en la que un policía irlandés acoge a un terrorista de la IRA creyendo que se trata de un refugiado.

Anteriormente, Ford ya había declarado en otras entrevistas que la película había sido complicada de hacer y que él y Pitt compartieron un ambiente algo tenso y varias diferencias en el set. Ahora, en una entrevista para Esquire ha desvelado más detalles sobre su desencuentro.

Ford ha explicado que ambos discutían constantemente por la dirección, la producción y el guion de la película hasta que finalmente decidieron que Alan J. Pakula ('Todos los hombres del presidente') fuera el director. Aun así, los problemas con el guion y la producción persistieron y Pitt estuvo a punto de abandonar el proyecto.

"Brad desarrolló el guion. Después me ofrecieron el papel. Me guardé los comentarios sobre mi personaje y su construcción. Admiraba a Brad. Lo primero, admiro a Brad. Creo que es un actor maravilloso. Él es un tipo muy decente, pero no podíamos estar de acuerdo en la dirección hasta que llegó Alan Paluka, con quien yo había trabajado antes, pero Brad no", ha afirmado Ford, quien quería realizar algunos cambios en el guion para que ambos compartieran el mismo peso en la cinta: "Brad tenia un personaje complicado y yo quería complejidad en mi parte para que no fuera solo una batalla del bueno contra el malo".

"Yo trabajé con un escritor, pero luego de repente estábamos grabando y no teníamos un guion con el que Brad y yo realmente estuviésemos de acuerdo. Cada uno de nosotros tenía ideas diferentes. Entiendo que él quería quedarse con su punto de vista y yo con el mío, o que yo estaba imponiendo mi punto de vista. Y es justo decir que eso es lo que Brad sintió. Fue complicado", ha añadido Harrison, que revela que años después se siente satisfecho con el resultado final: "Me gusta mucho la película. Mucho".

La cinta finalmente no tuvo demasiado éxito y no ha tenido mucha relevancia con el paso de los años. Sin embargo, Ford ha admitido que él continúa admirando a Pitt y ambos continúan embarcándose en nuevas aventuras.