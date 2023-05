Harrison Ford se deshace en lágrimas al recibir por sorpresa la Palma de Oro en Cannes a sus 80 años

Harrison Ford ha sido el rey de la alfombra roja de la última jornada del Festival de Cannes, por donde pasó por última vez como Indiana Jones ya que el filme que presenta en el festival es el cierre de las aventuras del arqueólogo.

Ford ha recibido durante su aparición una inesperada Palma de Oro de honor a sus 80 años, antes del inicio de la proyección de 'Indiana Jones y el dial del destino'.

Harrison Ford en Cannes | Reuters

"Estoy profundamente emocionado por esta distinción", acertó a decir Ford, que no se esperaba recibir esta Palma de Oro ya que el festival no lo había anunciado. El legendario actor no pudo contener las lágrimas de emoción y subió al escenario a agradecer el homenaje. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.

"Gracias, gracias, estoy muy emocionado. Estoy muy conmovido por esto. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar por delante de tus ojos, y yo acabo de ver la mía; una gran parte de mi vida, pero no toda mi vida. Mi vida ha sido posible por mi amada esposa, que ha apoyado mi pasión y mis sueños y estoy agradecido. Y, ya sabéis, os quiero también gracias".

Harrison Ford y Calista Flockhart en Cannes | Reuters

Con el acompañamiento de la conocida música que John Williams compuso para la primera entrega del filme, 'En busca del arca perdida', hace nada menos que 42 años, el equipo de este quinto Indiana Jones fue recibido con la ovación de las miles de personas que rodeaban el Palacio de Festivales de Cannes.

Junto a Ford, sus compañeros de 'Indiana Jones y el dial del destino' ('Indiana Jones and the Dial of Destiny'): Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y el joven Ethann Isidore, el más emocionado de todos.

También el realizador del filme, James Mangold, que ha tenido la difícil tarea de reemplazar a Steven Spielberg, responsable de las cuatro entregas anteriores de Indiana Jones.

Ford, con un impecable y clásico esmoquin, pasó dos veces por la alfombra roja, primero de la mano de su mujer, la también actriz Calista Flockhart, y la segunda con el equipo.

Desde primera hora de la mañana, los fans esperaban frente al Palacio de Festivales de Cannes, algunos incluso disfrazados como Indiana Jones, aunque no tuvieron ocasión de hacerse fotos con su ídolo, que no se acercó a ellos, algo que sí hizo Mikkelsen.