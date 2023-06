Tom Holland explica su retirada de la actuación tras el rodaje de su última serie: "Me ha roto"

Tom Holland saltó a la fama en 2017 con 'Spiderman: Homecoming', donde se convirtió en una estrella en Hollywood y conoció a su pareja, Zendaya. Desde entonces el actor ha grabado dos películas más de Spiderman y se ha embarcado en nuevos proyectos.

Tras afrontar varias críticas que afectaron a su salud mental, el actor decidió tomarse un respiro de las redes sociales en 2022. Ahora, Holland ha anunciado en una entrevista para Extra su descanso del cine y la televisión tras haber finalizado el rodaje de 'The Crowded Room' la nueva serie para Apple TV+ que protagoniza junto a Amanda Seyfried ('Mamma Mia!') y Emmy Rossum ('Shameless').

Se trata de un thriller policíaco basado en los crímenes reales de Danny Sullivan, a quien interpreta Holland. Sullivan, que sufría un trastorno de identidad, fue detenido por llevar a cabo un tiroteo en el Rockefeller Center en el verano de 1979.

Interpretar a un personaje así de complejo ha pasado factura a Tom que ya reveló para Entertainment Weekly que sufrió un colapsograbando la serie: "Me veía a mí mismo en el personaje, pero en mi vida personal recuerdo haber tenido un pequeño colapso en casa y pensar: 'Me voy a afeitar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje'. Y, obviamente, estábamos en medio del rodaje, así que decidí no hacerlo… No se parecía a nada que hubiera experimentado antes".

"Fue un momento difícil, sin duda, estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado", ha explicado Holland para Extra. El actor, además, se lanzó como productor ejecutivo en la serie, por lo que ha explicado que "lidiar con los problemas cotidianos que surgen en cualquier set de rodaje, añadió un nivel adicional de presión".

"No soy ajeno al trabajo duro, he vivido con la idea de que el trabajo duro es un buen trabajo. Por otra parte, la serie me ha roto. Llegó un momento en el que necesitaba un descanso y desaparecí y me fui a México durante una semana y pasé tiempo en una playa y me acosté. Ahora me voy a tomar un año sabático, es el resultado de lo difícil que ha sido esta serie", ha revelado Tom y ha añadido: "Estaba aterrado con la idea de interpretar a este personaje y para mí eso es algo muy bueno".

"Estoy emocionado de ver cómo resulta. Siento que nuestro duro trabajo no ha sido en vano", ha confesado. Sin embargo, parece que las primeras críticas no acompañan sus deseos.

A pesar de tomarse un año sabático en la actuación, el actor ha afirmado que estará "muy presente en redes sociales", pero que este año tiene pensado "ser un tipo normal de Kingston y simplemente relajarme".

Holland ha confirmado que se trata únicamente de un descanso, pero que volverá, sin ninguna duda, a retomar su carrera: "Esta experiencia me ha cambiado. Me siento más confiado en mis capacidades como actor, siento que sé afrontar la confrontación mejor, puedo lidiar con ciertas situaciones que antes no habría podido. Siento que he crecido mucho, puede que más en estos 10 meses de rodaje de lo que he crecido en mi carrera completa. Definitivamente se siente como el principio del siguiente capítulo y me siento muy bien, estoy muy feliz".

'The Crowded Room' se estrena el 9 de junio en Apple TV+.