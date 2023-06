Harrison Ford y Calista Flockhart, todo amor y complicidad en la graduación de su hijo

Harrison Ford y Calista Flockhart han dado una lección a todas las críticas que recibieron al anunciar su relación en el año 2002 por la diferencia de edad entre ambos. La pareja ha evitado siempre que ha podido las apariciones en público y han mantenido su vida sentimental muy privada. Ahora hemos podido verles juntos en varios eventos donde no han tenido reparo en demostrarse públicamente el amor que se tienen.

La pareja acudió hace unos días al Festival de Cine de Cannes y pasearon de la mano por la alfombra roja. El actor tuvo que despedirse de su personaje de 'Indiana Jones' durante la gala ya que el filme que presentaba en el festival era el cierre de las aventuras del arqueólogo y, por si fuera poco, subió a recibir el premio de la Palma de Oro honorífica con el que no pudo contener la emoción, como se puede ver en el vídeo de arriba.

Harrison Ford, emocionado en Cannes | Reuters

Unos días después, se ha podido ver a la pareja en la graduación de Liam, el niño que la protagonista de 'Ally McBeal' adoptó cuando estaba soltera y, que tras un año de relación, Ford quiso adoptar como hijo suyo. Ahora ya ha cumplido 22 años y ha celebrado su graduación universitaria en el Amherst College de Massachusetts.

Ford lucía un traje azul sin corbata, mientras que su pareja, de 58 años, lucía un vestido blanco que combinaba con una chaqueta de punto y unas bailarinas negras. Liam, por su parte, fue fotografiado con toga y birrete mientras caminaba por el escenario a recoger su título como se pueden ver en las imágenes de la revista 'Page Six'.

Desde los inicios de su relación Ford y Flockhart han tenido que lidiar con numerosas críticas ya que la diferencia de edad entre ellos era muy notable y no dejaba indiferente a nadie, el actor de 'Indiana Jones' es 22 años mayor que ella.

Se conocieron en la gala de los Globos de Oro en 2002 cuando el tenía 60 años y ella 38, y desde entonces han logrado mantenerse juntos durante 10 años de matrimonio y 18 de noviazgo. Pese a quienes cuestionaban su amor se han mantenido durante estas décadas como una de las parejas más estables de Hollywood.

La actriz ya aseguró a '¡Hola! Magazine' en 2003 que el tema de la edad no ha supuesto nunca un problema entre ellos: "No me desconcierta. A veces incluso digo: 'Vaya, se me sigue olvidando que es 22 años mayor que yo'".

"La verdad es que a veces me siento mucho mayor que Harrison". "No influye en absoluto en nuestra relación. Me gusta a primera hora de la mañana. No es guapo, es muy mono. Parece un niño pequeño".

La pareja se comprometió en 2009 y se casó al año siguiente en Nuevo México. Esta boda fue la tercera vez que el nominado al Oscar pasó por el altar. Primero estuvo casado desde 1964 a 1969 con Mary Marquardt, con quien comparte a sus hijos Ben de 55 años y Willard de 54. Y años después se casaría con Melissa Mathison en 1983 con la que tuvo otros dos, Malcolm de 35 y Mathison de 31 años.