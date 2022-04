Gwyneth Paltrow revela a quién se le ocurrió el nombre de su hija Apple

Gwyneth Paltrow, la actriz y fundadora de 'Goop', mantiene un perfil bastante cercano con sus seguidores en sus redes sociales, donde también promociona su marca y da consejos de estilo de vida.

Hace unos días hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde dio a conocer de dónde salía el curioso nombre de su hija Apple, al ser preguntada por sus fans. La actriz comentó la anécdota: "Su padre tuvo la idea y yo me enamoré de ella al momento. Me pareció original y divertida. No puedo pensar en ella teniendo cualquier otro nombre".

Así mencionaba indirectamente a Chris Martin, cantante y fundador de Coldplay y ex-marido de Paltrow, de la que se divorció en 2014. La actriz de 'Iron Man' ya contó lo sucedido en 2004, en una entrevista con Oprah Winfrey: "Durante el embarazo, Chris dijo que, de ser niña, se llamaría Apple. Me sonó tan dulce, me produjo una imagen preciosa. Las manzanas son dulces y bíblicas".

Chris Martin y Gwyneth Paltrow, amigos y con buena relación tras su ruptura

A pesar de que la relación no pasase por un buen momento durante el divorcio y tras la consecución del mismo en 2014, parece que el tiempo, y, según la propia Gwyneth, algo de ayuda profesional, han sido la cura que ambos necesitaban para continuar con sus vidas y, además, tener una relación sana.

En el vídeo de arriba puedes ver cómo la intérprete aseguraba que, en un principio no quería divorciarse. Así, Paltrow asegura que su ex es alguien muy importante para ella: "Es como un hermano para mí. Sabes, es parte de mi familia. Le quiero. Y estoy muy agradecida por haber tenido a mis hijos con él. Ha funcionado muy bien. Sabes, ha funcionado, eso es lo que tengo que decir", decía en en el programa 'The Today Show'

Ahora mismo, la fundadora de la marca 'Goop' está casada con el productor Brad Falchuk, co-creador de 'American Horror Story'. Chris Martin, por su parte, se encuentra en una relación con Dakota Johnson, conocida principalmente por 'Cincuenta Sombras de Grey'.

