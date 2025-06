Brad Pitt confiesa que vivió su "época más insana" antes de que esta película lo salvara: Fumando marihuana y sin comer

Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos de Hollywood y su carrera ha estado siempre envuelta en un halo muy especial. De eso no hay duda. Sin embargo, el camino que tuvo que recorrer hasta llegar al pódium en el que se encuentra hoy en día no estuvo libre de obstáculos.

La primera vez que Brad Pitt llamó la atención en la gran pantalla fue durante una breve aparición en Thelma y Louise. Sin camiseta, con un sombrero de cowboy y sujetando un secador de pelo fueron los tres ingredientes que hicieron falta para que su trayectoria empezara a despegar. Un punto de partida que lo llevó a salir en otros títulos como El río de la vida o Amor a quemarropa, hasta protagonizar su primera gran película: Leyendas de pasión.

Ese mismo año estrenó Entrevista con el vampiro que, más allá de sus conflictos con Tom Cruise, le valió para asentarse en una industria dispuesta a acogerlo con los brazos abiertos. Sin embargo, 1994 también fue "la época más insana" para Pitt, según cuenta en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

"Me levantaba, me fumaba una pipa de marihuana, me tomaba cuatro Coca-Colas con hielo", comenta sobre una rutina que seguía "sin comer". Y es que ese mismo verano el protagonista de Malditos Bastardos no sabía cómo enfocar la carrera que comenzaba a tener sus primeros éxitos: "¿Qué hago ahora?".

Por suerte para todos, llegó a sus manos uno de los guiones más importantes de su trayectoria. De hecho, podríamos definirlo como uno de los mejores guiones de la historia del cine: Se7en. Ahora bien, tras leer las primeras páginas, no estaba convencido: "¿En serio? ¿El cliché del policía viejo que quiere abandonar hasta que llega el joven poli que contempla sus trofeos de fútbol de instituto?". Pero su manager insistió firmemente: "Termínalo".

Y menos mal que siguió su consejo. Al hacerlo, se reunió con el director de la cinta David Fincher, quien lo dejó sin palabras. "Me hablaba del cine como nadie lo había hecho. Recuperé el interés". Una vuelta al ruedo que se convirtió en uno de sus papeles más inolvidables, concluyendo en una escena que robó el aliento a toda una generación.

Tenemos muchas cosas que agradecer a David Fincher; pero, probablemente, motivar de nuevo a Brad Pitt para que saliera de esa nociva etapa y emprendiera el camino que lo llevó a ser quién es en la actualidad es, sin duda, una de las principales.

Pitt y Fincher volvieron a trabajar juntos poco después en El club de la lucha, El curioso caso de Benjamin Button y, el próximo año, ambos recuperarán a Cliff Booth de Érase una vez en Hollywod en el esperado spin-off de la cinta de Tarantino.