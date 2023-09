Las fotos de una feliz Sophie Turner de fiesta por el final de su serie tres días antes de confirmarse su divorcio con Joe Jonas

El integrante de los Jonas Brothers, Joe Jonas, presentó este martes 5 de septiembre la solicitud de divorcio de su esposa Sophie Turner, la actriz de Juego de Tronos, después de cuatro años de relación y dos hijas en común señalando que su matrimonio está "irremediablemente roto".

A raíz del revuelo que se ha formado en redes sociales tras conocer la noticia, Turner y Jonas han roto su silencio compartiendo un comunicado en común publicado por ambos en sus respectivas cuentas de Instagram donde confirmaban la ruptura y negaban las narrativas especulativas que estaban apareciendo.

Debido a esta situación, Sophie y Joe son, ahora, un foco de interés mediático y se han publicado una serie de imágenes de la actriz donde se le puede ver muy feliz disfrutando de una fiesta junto a sus compañeros de rodaje.

Se trata de unas fotos sacadas 3 días antes de hacerse público el divorcio con Joe Jonas. En las instantáneas vemos a Turner se encontraba en el bar Dropshot en Birmingham (Reino Unido) celebrando la "fiesta de despedida" junto a su equipo con motivo del final del rodaje de su nueva serie, Joan, en la que la actriz ha estado trabajando durante estos últimos meses, según han confirmado dos trabajadores del bar.

Sophie Turner se sincera sobre su maternidad y sobre el hijo que espera con Joe Jonas: "La mejor bendición que podría tener" | GETTY IMAGES

"Sophie vino a Dropshot el sábado por la noche para una fiesta de despedida para Joan. La fiesta fue alrededor de las 9 de la noche a las 2 de la madrugada y Sophie llegó un poco después de las 9 de la noche", ha compartido Jessica Flatley, empleada del bar, para ET. "Sophie y sus compañeros de trabajo fueron encantadores y definitivamente parecían estar pasándolo bien. Ella fue muy amable con todo el personal e incluso se tomó un chupito de Jägerbomb con nosotros. Parecía estar pasando un momento encantador".

"También bailó toda la noche con sus amigos", ha indicado Jessica sobre Turner durante el evento cuyas fotografías puedes ver pinchando en el Tweet de abajo.

"Mis amigos del trabajo debieron haberle dicho que yo era una gran admiradora porque ella se acercó a mí, me dio unos golpecitos en la espalda y me dijo: 'Hola, Jess'. Lo juro, el tiempo se congeló y ni siquiera puedo recordar lo que le respondí", ha relatado. "Ella no mencionó nada sobre su vida privada y solo tuvimos breves interacciones".

El gerente del bar, Hezron Stephenson, ha confirmado para People que Turner "tenía los pies en la tierra" y aquella noche "simplemente se sintió muy cómoda" y "parecía estar de muy buen humor" junto a sus compañeros.

Durante la velada, Turner y el resto del reparto jugaron al beer pong y al billar e, incluso, algunos miembros del reparto, excepto Sophie, cantaron en el karaoke. "Parecía muy feliz", ha afirmado Stephenson.

"Erstaba realmente tranquila, fue dulce y muy sensata", ha indicado el encargado del bar sobre la actriz. "Sacó su tarjeta y pagó una ronda de chupitos. Dijo que le hice el mejor mojito que había probado en su vida. Fue agradable. Ella era una persona muy amable conmigo".

Stephenson también ha señalado que Turner "estaba bailando al ritmo de Eminem" antes de que la fiesta terminara en torno a las 2 de la madrugada.