El vergonzoso momento de Joe Jonas cuando se hizo caca en el escenario: "Mal día para vestir de blanco"

Joe Jonas se convirtió en una estrella junto a sus hermanos, Nick y Kevin cuando formaron la banda 'Jonas Brothers' e hicieron su debut como actores en la película de Disney Channel 'Camp Rock'. En 2013, las superestrellas decidieron disolver la banda, pero para alegría de los fans en 2019 anunciaron su regreso musical con su single 'Sucker', retomando una unión que perdura en la actualidad.

Los hermanos, que ya han publicado su sexto álbum de estudio titulado 'The Album', se muestran como una familia muy natural y no dudan en compartir algunas anécdotas públicamente.

Recientemente, Joe confesó que sentía celos de Nick durante un periodo de sus carreras y, en esta ocasión, ha querido desvelar un divertido y vergonzoso recuerdo que ocurrió hace 4 años y por el que "necesitó terapia" para recuperarse.

Los Jonas Brothers | Getty

"Estuve con algunos amigos ayer, y estábamos hablando de cómo hay un punto en tu vida en el que, como adulto, puedes recordar la última vez que te cagaste en los pantalones", ha comenzado explicando en el programa de radio 'Will & Woody' de KIIS FM.

"Digamos que fue un mal día para elegir usar ropa blanca. Piensas que podría ser un pequeño sonido, podría haber sido algo más, algo extra. Así que fue como un cambio de ropa con mierda en medio del armario durante el set", ha continuado el hermano mediano de los Jonas. "Si vas a los archivos, hay un cambio de vestuario a la mitad del concierto, y tal vez fue un poco como, 'Oh, fue una elección interesante cambiarse de ropa tan rápido'". "Estoy seguro de que podría encontrarlo", ha comentado refiriéndose al cambio de look.

"Todo el tiempo, pensé que esto era definitivamente algo como 'alguien podrá ver esto y saber qué está sucediendo', pero todo estaba en mi cabeza", ha relatado Joe.

"Es natural, pero he podido superarlo, mucha terapia", ha bromeado el actor. "No fue tan importante como pensé, pero así es la vida. Le ha pasado a muchos artistas. Siento que he pagado mis deudas y siento que ahora soy parte de un club secreto".

"Era ligero, no estaba lleno, así que pude contar la historia", ha aclarado. "Esa es una historia que nunca he compartido y también es solo la vida real".