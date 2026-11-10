El declive de Bruce Willis tras su diagnóstico de demencia y el abandono de sus amigos de Hollywood

A medida que la salud de Bruce Willis continúa deteriorándose tras su retirada del cine, han salido a la luz desgarradores detalles sobre el aislamiento que atraviesa la estrella de El sexto sentido.

El actor de 71 años fue diagnosticado en febrero de 2023 con demencia frontotemporal (una patología rara que afecta a los lóbulos frontal y temporal del cerebro condicionando el lenguaje, el comportamiento y la personalidad) y actualmente reside en una vivienda independiente de una sola planta donde recibe atención médica y cuidados las 24 horas del día.

A esta difícil realidad familiar se suma ahora el distanciamiento de su círculo en la industria del cine. Según ha revelado una fuente cercana al Daily Mail, muchas de las amistades que el intérprete hizo durante décadas en la meca del cine han dejado de visitarle o de mantener un contacto estrecho: "Así es este negocio. Una vez que dejas de trabajar, todos esos amigos famosos se olvidan de ti. En esta ciudad, las estrellas de primera línea dicen: '¿Bruce quién?'".

Bruce Willis | Getty

La misma fuente detallaba al Daily Mail el estado mental actual de Willis, señalando que vive apartado de la realidad pero sin mostrar quejas: "Si lo observas, parece un hombre sano de mediana edad. Sabe que su vida es diferente, pero no cree que sea tan diferente".

Estas afirmaciones coinciden con las declaraciones previas en el podcast Conversations with Cam de su esposa, Emma Heming Willis, quien explicó que el actor "no sabe" que padece una enfermedad degenerativa debido a la anosognosia, un síntoma neurológico que impide al paciente ser consciente de su propio diagnóstico.

Pese a que gran parte del entorno de Hollywood ha puesto distancia, la familia de Willis (incluyendo a sus hijas y a su exmujer, Demi Moore) se mantiene volcada en su cuidado.

Bruce Willis y su hija Rumer Willis | Getty

Recientemente su hija mayor, Rumer Willis, ya se sinceró entre lágrimas durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram al abordar el estado de su padre: "La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es difícil de responder. La verdad es que nadie con demencia frontotemporal está en su mejor momento, pero él está bien para ser alguien que padece esta enfermedad".

Durante esa misma interacción con sus seguidores en Instagram, Rumer Willis quiso matizar cómo afrontan el día a día: "La única manera en que siento que puedo responder a eso, como si dijera 'está muy bien', es porque esos parámetros ya no funcionan para mí".