Ben Affleck confiesa el extraño consejo que le dio Bruce Willis cuando empezaba en Hollywood: "Se equivocó en ese caso"

No todas las recomendaciones profesionales que provienen de un gran amigo o de alguien a quien admiras resultan ser las indicadas.

El actor y director Ben Affleck, de 54 años, ha rememorado durante su reciente participación en el pódcast Happy Sad Confused las llamativas indicaciones que le dio su compañero de reparto en Armageddon, Bruce Willis, justo antes de que él se embarcara en el rodaje de la aclamada película Shakespeare in Love.

Según explicaba el propio intérprete, la estrella de acción intentó disuadirlo de participar en el proyecto cinematográfico con una frase muy clara: "Me dijo: 'Tío, no vayas a hacer esa película de Shakespeare. No quieres hacer esa película'".

Pese a que en aquel momento Willis figuraba como una de las mayores figuras de la industria de Hollywood, Affleck señaló de forma amena que su amigo "se equivocó en ese caso", matizando de inmediato para restar importancia al desacierto: "Pero, para ser justos, no había leído el guion".

La decisión de no escuchar a Willis resultó ser todo un acierto profesional. La comedia romántica estrenada en 1998 (que contó en su elenco con nombres de la talla de Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow o Colin Firth) se convirtió en un arrollador éxito de crítica y público, logrando alzarse con siete premios Óscar en la gala de 1999, incluido el premio a la Mejor Película.

En la película, Affleck dio vida al personaje de Ned Alleyn, un reputado actor que protagonizaba las obras teatrales de William Shakespeare sobre las tablas del Globe Theatre.

Bruce Willis y Ben Affleck en Armageddon | Getty

Sin embargo, las valoraciones de la estrella de El sexto sentido no se limitaron únicamente a la elección de proyectos. Y es que durante las grabaciones de la misma película, Willis también quiso corregir el tono de voz del joven intérprete.

"Una vez, Bruce Willis se giró hacia mí y me dijo: 'Tu voz es demasiado aguda'", recordaba entre risas el actor en el programa. "Yo le dije: '¿Qué?'. Él me respondió: 'No tengas esa voz tan aguda'. Yo le dije: 'Bruce, esa es mi voz. ¿Puedo cambiarla?'".

Lejos de dejar el tema de lado, la icónica figura del cine de acción insistió en su recomendación exclamando: "¡No quieres sonar así, hombre! ¡Te estoy ayudando!".

Pese a la extravagancia de sus aportaciones, Affleck quiso dejar claro el enorme cariño que siente hacia su antiguo compañero de reparto, definiendo a Willis como "el tipo más dulce del mundo" y recalcando que sus comentarios nacían de un lugar sano y protector: "Adoro a Bruce, y la verdad es que me estaba dando un consejo".