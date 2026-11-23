Carys Douglas, de 23 años e hija de los actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, ha compartido por primera vez desde una perspectiva más adulta cómo recuerda la etapa en la que su padre lidió contra el cáncer cuando ella apenas era una niña.

En una entrevista concedida a Elle España para la portada de su edición de diciembre, la joven reflexionaba sobre aquella etapa de incertidumbre y sobre los temores que aún hoy siente respecto a la edad del veterano intérprete, que actualmente tiene 82 años.

"De niña, no comprendía del todo que mi padre pudiera haber muerto cuando yo tenía 7 años", declara Carys a Elle España.

Según explica la joven, aunque entonces era consciente de que el estado de salud del protagonista de Wall Street era "grave", "solo ahora" puede "empezar a imaginar cómo habría sido crecer sin él". A pesar de la dureza de aquel episodio, reconocía en la misma entrevista que la enfermedad de su padre "nos unió aún más y me hizo reflexionar sobre la mortalidad".

Michael Douglas, hijo del fallecido actor Kirk Douglas, fue diagnosticado en 2010 de un cáncer de garganta en fase 4 (aunque posteriormente aclaró que en realidad se trataba de un cáncer de lengua). Tras someterse a un intenso tratamiento de radiación y quimioterapia, el ganador del Premio de la Academia fue declarado libre de cáncer en 2011.

En esa entrevista, Carys también aborda con sinceridad lo que significa tener un padre de avanzada edad. Aunque destaca que "tener un padre mayor es un regalo enorme", confiesa que en ocasiones "desearía" que no tuviera los 82 años que tiene ahora, si bien asegura al medio estar "muy agradecida por su experiencia y sabiduría".

"No creo que llegue a comprender del todo la muerte ni a encontrar una respuesta definitiva. Aun así, está bien pensar en ello; la enfermedad te obliga a vivir con esa posibilidad cada día", explica Carys.

Catherine Zeta-Jones, de 57 años, y el protagonista de Atracción fatal contrajeron matrimonio en el año 2000. Ese mismo año dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Dylan Douglas, de 26 años, y en 2003 nació Carys. Además, Michael Douglas es padre de Cameron Douglas, de 47 años, fruto de su anterior matrimonio con Diandra Luker.

Michael Douglas con su hija Carys en Mallorca | Europa Press

El propio Michael Douglas ya había relatado en primera persona los estragos de aquella etapa en sus memorias recientemente publicadas, tituladas One Helluva Ride. En las páginas de su libro, el actor recordó los "momentos difíciles" que atravesó la familia cuando sus hijos pequeños vieron titulares de prensa que especulaban con que estaba al borde de la muerte: "Los niños eran demasiado pequeños para entender cómo funcionan estas revistas, así que fue traumático para ellos".

Finalmente, el protagonista de Instinto Básico reflejó en One Helluva Ride cómo superar el cáncer transformó por completo su escala de valores y aseguró que sus "prioridades cambiaron" tras entrar en remisión: "El cáncer me enseñó lo que es la familia. Me hizo sentir un amor que nunca supe que realmente existía", concluía el actor en su libro.