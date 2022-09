Florence Pugh estuvo cerca de casarse con Leonardo DiCaprio (o eso creía ella)

Florence Pugh está dando de qué hablar por sus recientes desplantes a la promoción de 'Don't Worry Darling', su próxima película y en la que encabeza el reparto junto a Harry Styles, bajo la dirección de Olivia Wilde, actual pareja del cantante británico.

Junto a ellos y su co estrella Chris Pine, han protagonizado varios momentos polémicos en el Festival de Venecia que ya hacen de 'Don't Worry Darling' uno de los estrenos más esperados del año, por el revuelo que está causando antes de llegar a los cines.

Son una incógnita aún los motivos que le han llevado a Pugh a estar tan ausente en la promoción de la cinta, a pesar de los rumores sobre su mala relación con Olivia Wilde, y se desconoce si la actriz tiene algo que ocultar en toda esta polémica. Donde si tiene algo que ocultar es en su Instagram, entre las publicaciones más antiguas en la red, allá por 2016.

Entonces, Florence contaba con 20 años, y aún estaban por llegarle los grandes papeles con los que ha sido una revelación, como 'Midsommar' o 'Mujercitas'. Y, como tantas otras personas de su generación, tenía recientes a los iconos sexuales de los 90 y los 2000. Uno de ellos, Leonardo DiCaprio.

En esta publicación de 2016, la actriz, mostrando su lado más fan, compartía sorprendida la noticia de que DiCaprio iba a mudarse a Guildford, localidad cercana a Oxford, donde vivía entonces Pugh. Y no pudo evitar compartir su emoción por la mudanza del actor: "¡¿QUÉ?!¿Guildford a una hora en tren de Oxford? No puedo negar que estoy totalmente sorprendida. Sabía que íbamos a casarnos algún día, pero no que iba a ser tan pronto (mirando vestidos de novia cerca...)".

La actriz compartía así su devoción por DiCaprio, todo un 'sex symbol' para varias generaciones, incluida la de Florence. Y aún a día de hoy, el actor aún genera muchos comentarios acerca de su atractivo a sus 47 años, y a pesar de los cambios de aspecto que ha tenido a lo largo de su carrera. Recientemente ha vuelto a dar de qué hablar con su físico, al ser visto veraneando en la costa francesa, mostrando que se ha quedado notablemente más delgado. Puedes ver las imágenes que lo prueban en el vídeo de arriba.

También son muy comentadas las numerosas relaciones que ha tenido con mujeres mucho más jóvenes que él en los últimos años. La última de ellas, Camila Morrone, con quien ha roto recientemente tras 4 años juntos. Y ha ocurrido poco después de que la también actriz cumpliera 25 años, alimentando la leyenda de que Leonado DiCaprio siempre deja a sus novias cuando sobrepasan esa edad. Una leyenda por la que, lamentablemente para Florence, ya no podría casarse con él.

