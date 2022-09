Mucha tensión: Florence Pugh evita mirar a Olivia Wilde en la premiere de 'Don't Worry Darling'

Durante este verano se ha destapado una de las tramas más controvertidas de los últimos años en Hollywood. Las diferentes especulaciones en torno al rodaje de la nueva película de Olivia Wilde, 'Don't worry darling' (No te preocupes, cariño'), están revolucionando las redes. Noticias capitaneadas por la actriz principal de la cinta Florence Pugh, quién podría estar dejando de contener las formalidades ante los rumores de su mala relación con Wilde.

La presentación del filme en el Festival de Venecia ha hecho patente que algo no va bien. El último movimiento alarmante fue cuando la intérprete declaró que no formaría parte de las futuras conferencias de prensa del largometraje, aludiendo un problema de agenda pues se encuentra rodando la secuela de 'Dune'. Las preguntas sobre esta caótica situación no pudieron evitar llegar hasta la ronda de preguntas con la prensa, donde Wilde continuó acallando la conversación que rodea a su posible conflicto con Pugh.

"No puedo decir con palabras lo honrada que me siento de tenerla como nuestra protagonista", alegaba Wilde durante su intervención cuando se le preguntó sobre la ausencia de la actriz. "Internet se alimenta a sí mismo. No siento la necesidad de contribuir a eso, creo que está suficientemente bien nutrido".

Sin embargo, ahora, en el Festival de Venecia las cámaras estaban listas para captar desde cualquier perspectiva los movimientos del elenco durante la alfombra roja a la que sí acudió la actriz. Un espacio donde Pugh sí parece mostrar cierta complicidad con otros compañeros como Chris Pine o Gemma Chan, pero se percibía una tensión palpable con Olivia Wilde de la que no estuvo cerca en ningún momento.

De hecho, han sido bastante sonadas las declaraciones de la actriz durante su paso por la alfombra, que podrían estar insinuando un nuevo dardo en torno su relación con la directora: "Creo que es muy, muy inspirador ver a una mujer retroceder y decir 'no', y cuestionar todo", respondió. "Es muy emocionante ver a una mujer hacer eso dentro y fuera de cámara".

Este comentario podría relacionarse con su desvinculación promocional del proyecto, después de la supuesta mala gestión durante el rodaje que podría haber estado propiciada por la relación amorosa surgida entre Olivia Wilde y Harry Styles. Producción dónde Pugh se habría visto obligada a tomar labores de dirección para concluir con el calendario de rodaje.

Al final de la exhibición del largometraje hubo una ovación de cuatro minutos, dejando vídeos del encuentro dentro de la sala de cine, donde se ve claramente como Pugh no quiso establecer contacto visual con Wilde en ningún momento. Es bastante probable que nunca se sepa con detalle la veracidad del caso, aunque se ha visto que por mucho que las artistas intenten eludir las reacciones mediáticas, el impacto de la conversación probablemente sea mayor que el de la propia trayectoria de la película.

La señorita "Miss Flo"

Entre las noticias que salieron a la luz sobre los problemas de filmación, destacó la pelea que se originó entre Shia Labeuf y Olivia Wilde. El intérprete estadounidense fue originalmente elegido para hacer el papel de coprotagonista que finalmente logró Harry Styles. La directora afirmó que se declinó esta idea original para conseguir que el ambiente de rodaje fuera más "seguro" para Pugh.

El actor desmintió la información, haciendo pública la carta que recientemente le envió a la cineasta para el medio 'Variety'. Un texto donde pide a Wilde que se retracte de sus palabras, alegando que fue él quién decidió abandonar el proyecto pues no contaban con el tiempo suficiente para realizar ensayos.

Esta versión de la historia además fue apoyada con las capturas de los emails pertinentes al despido, además de vídeo que se viralizó en el que la directora le pedía al actor que no renunciará asegurando que podría convencer a Florence Pugh para "comprometerse", a pesar de se sentía incómoda con el actor.

Un mensaje donde se refería a la actriz llamándola "Miss Flo". Un apodo que la estilista de Florece Pugh ha reutilizado con sorna en su cuenta de Instagram, mostrando distintas fotografías del look que llevó en la alfombra roja. La actriz acostumbra a lucir los diseños de Rebecca Corbin-Murray en sus eventos promocionales con la prensa, aunque en esta ocasión optó por un espectacular diseño de alta costura de Valentino para la presentación de la película en Venecia.

Las primeras reacciones de la cinta no han sido demasiado positivas, aunque se ha elogiado el trabajo de Pugh. Su estreno en plataformas de valoración crítica populares como Rotten Tomatoes están poniendo en entredicho la calidad del filme. Una reacción de rechazo por parte de la prensa que podría tener como origen todo este efecto mediático. La cinta se estrenará 'Don't worry darling' el próximo 23 de septiembre en cines, pero una semana antes será presentada en el Festival de San Sebastián.

