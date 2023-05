Florence Pugh denuncia que le dijeron que tenía que perder peso para un papel y por eso se alejó de Hollywood

Parece que en la actualidad Hollywood ha emergido con una nueva cultura que rechaza la misoginia y desigualdades que han sufrido las mujeres de la industria durante décadas.

Después del movimiento #MeToo hubo una llamada de atención y no solo se han atrevido a hablar más en cuanto a acoso y abusos sexuales en el sector, también la brecha salarial entre protagonistas masculinos y femeninos o los estándares imposibles de peso y belleza para las actrices.

Sin embargo, aún queda mucho camino y está lejos de haber sido erradicada esta cultura, y ahora Florence Pugh, una de las actrices jóvenes más populares, ha compartido su historia -no hace tanto tiempo- de por qué decidió alejarse de Hollywood.

Florence despuntó como actriz con la película 'The Falling' en 2014, y fue entonces cuando consiguió el papel protagonista en una serie, de la que grabaron el piloto pero nunca llegó a tener luz verde. En esa serie, los productores se vieron con el derecho a decirle a Pugh que tenía que perder peso, y fue entonces cuando se negó y acabó volviendo a Reino Unido dejando atrás Los Angeles.

Florence Pugh | Getty

No fue hasta después de ganar fama con 'Lady Macbeth', el drama de época británico, que tuvo la suficiente confianza en sí misma para volver a Hollywood con la cinta de la WWE 'Fighting with my family', junto a Dwayne Johnson.

"La persona con la que volví era una luchadora con músculos y muslos gordos que se había hecho su propio nombre como campeona", explica en un reportaje con Time.

"Me gustó mucho eso porque la última vez que estuve ahí me dijeron que tenía que perder peso, y esas cosas eran completamente lo contrario a la persona que quería ser", revela por primera vez.

Sobre el tipo de imagen que proyecta de sí misma en las redes sociales, sabe que es una mezcla ecléctica donde tienen cabida las fotos más glamurosas de alfombra roja como sus caóticos vídeos cocinando o sus selfies enseñando sus granitos.

A Pugh se la ve muy cómoda con la imagen que proyecta y segura como mujer, como ya demostró también con su aparición en la alfombra roja con transparencias enseñando los pezones con un mensaje reivindicativo muy claro, lo puedes recordar en el vídeo de arriba.