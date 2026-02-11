Angelina Jolie ha hablado recientemente sobre cómo vive hoy las marcas físicas de la doble mastectomía a la que se sometió tras descubrir que portaba la mutación del gen BRCA1, que aumenta de forma significativa el riesgo de padecer cáncer de mama.

En una entrevista concedida a la emisora pública France Inter, la actriz ha reflexionado sobre su relación con el cuerpo, el paso del tiempo y las huellas que deja la vida: "Siempre me han interesado más las cicatrices y la vida que lleva la gente".

Lejos de verlas como algo negativo, la ganadora del Oscar ha reivindicado esas marcas como un símbolo de supervivencia y de una decisión consciente por su familia: "No me atrae la idea de una vida perfecta sin cicatrices. Mis cicatrices son una decisión que tomé para hacer lo posible por quedarme aquí con mis hijos el mayor tiempo posible. Por eso, amo mis cicatrices y agradezco haber tenido la oportunidad de tomar la decisión de ser proactivo con mi salud".

La actriz también ha recordado el impacto que tuvo la muerte de su madre, Marcheline Bertrand, quien falleció en 2007 a los 56 años tras luchar contra el cáncer de ovario y de mama, un antecedente que influyó de forma decisiva en su elección médica. Sobre esa pérdida, Jolie explica: "Perdí a mi madre cuando era joven y estoy criando a mis hijos sin una abuela".

Angelina Jolie en la premiere de Couture en Roma | Reuters

Jolie, que comparte seis hijos con su exmarido Brad Pitt, ha cerrado su reflexión con una visión muy personal sobre lo que significa vivir plenamente: "Así que creo que así es la vida. Y si llegas al final de tu vida y no has cometido errores, no has hecho un desastre, no tienes cicatrices, no has vivido una vida lo suficientemente plena, creo".

Sus palabras se suman a un discurso que la actriz ha mantenido durante años, utilizando su experiencia personal para visibilizar la importancia de la prevención, la salud femenina y la aceptación del propio cuerpo tras procesos médicos tan duros como una mastectomía.