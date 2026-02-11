Las primeras palabras de Ricardo Darín tras ser abuelo: Chino Darín y Úrsula Corberó "están muy felices"

Tras conocer la feliz noticia del nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín, las reacciones no se han hecho esperar. Feliz y orgulloso de tener un nuevo miembro en la familia, el abuelo Ricardo Darín revelaba algunos de los detalles mejor guardados ante las cámaras de Europa Press. "Muy bien, muy bien, por suerte muy bien", confesaba el actor sobre cómo había sido el parto y cómo se encontraba la mamá.

Aunque hasta el momento desconocíamos el sexo del bebé debido a que los recién estrenados papás habían decidido mantenerlo en la intimidad hasta el último momento, Ricardo aprovechaba la ocasión para confirmar el sexo y el nombre de su nieto: "Un niño. Se llama Dante, sí, es un nombre con mucha significancia, pero es bonito, muy bonito". Cauto en cuanto a la carita del pequeño, Ricardo no se atrevía a sacarle un parecido claro: "Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares".

Sin poder esconder una gran sonrisa en el rostro por el gran momento que están viviendo como familia, Ricardo aseguraba que no se había atrevido a darle ningún consejo a su hijo tras convertirse en papá por primera vez: "No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia". Como no podía ser de otra forma, el actor aseguraba que tanto los papás como el resto de la familia están muy felices con el pequeño: "Sí, están todos muy felices. Estamos todos muy felices".

Una felicidad que claramente queda reflejada en el rostro de un intérprete que, por buen actor que sea, es absolutamente incapaz de fingir una emoción tan real como la que está sintiendo en estos primeros instantes como abuelo.