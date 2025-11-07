Estrenos de cine del 7 de noviembre: Siempre es invierno, la tragicomedia romántica de Atresmedia Cine, ya en salas

Siempre es invierno

Basada en su propia novela, Blitz, David Trueba dirige Siempre es invierno, con unos bilingües David Verdaguer y Amaia Salamanca, e Isabelle Renauld como protagonistas. La historia sigue a un arquitecto paisajista que viaja a Lieja, Bélgica, para un congreso con su novia. Allí, su relación sentimental llega a su fin. Desorientado, decide quedarse solo en la ciudad para reconstruir su futuro, hasta que conoce a una mujer mayor que él que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura al que asiste.

Duración: 117 minutos.

Predator: Badlands

Predator: Badlands es la nueva entrega de la saga Depredador, séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia. Dirigida por Dan Trachtenberg y protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, la cinta pretende ser una entrega independiente de la historia principal y se ambienta en el mundo natal de los Depredadores, mostrando al espectador la cultura de su especie.

Duración: 107 minutos.

Bugonia

Yorgos Lanthimos dirige Bugonia, la cinta sobre dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta. Emma Stone, rapada para el papel, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkas y Alicia Silverstone protagonizan la cinta.

Duración: 118 minutos.

Reversión

Jacob Santana debuta en la dirección de largometrajes con Reversión, el thriller psicológico protagonizado por Jaime Lorente, Belén Rueda y Manu Vega. Una película en la que ningún personaje es lo que parece. Lo que empieza como una plácida mudanza acaba en tragedia. Su protagonista, Mario, sufre episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que está tomando una medicación de manera regular. Una tarde lluviosa, presencia como secuestran a su hermano mayor. Después de 19 días de angustiosa espera, David vuelve a casa, pero no recuerda nada de su desaparición.

Duración: 97 minutos.

Dos forajidos (Rust)

El western Dos forajidos es uno de los esperados estrenos de esta temporada tras la muerte de su directora de fotografía en pleno rodaje. Dirigida por Joel Souza, está protagonizada por Alec Baldwin, Patrick Scott McDermott, Josh Hopkins y Travis Fimmel y sigue la historia de un veterano forajido que abandona su escondite para salvar a su nieto de la horca.

Duración: 139 minutos.

Subsuelo

Fernando Franco, se adentra por primera vez con Subsuelo en el género del thriller psicológico y propone una reflexión en torno a los asuntos que esconde una familia marcada por un desgraciado suceso. Itzan Escamilla, Gerardo de Pablos, Sonia Almarcha, Elvira Cuadrupani, Nacho Sánchez, Jorge Cabrera, Lucía de la Puerta, Diego Garisa, Iñigo de la Iglesia y Julia Martínez protagonizan la película

Duración: 115 minutos.

Sueños de trenes

Basada en el relato de Denis Johnson, Sueños de trenes narra la conmovedora historia de Robert Grainier, un leñador y trabajador del ferrocarril en el cambiante paisaje de los Estados Unidos de principios del siglo XX, cuya vida encierra una profundidad y belleza inesperadas. Clint Bentley dirige la cinta protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones.

Duración: 102 minutos.

Leo y Lou

Leo y Lou es una comedia dirigida por Carlos Solano sobre la extraña relación de sus dos personajes, una niña que se fuga de un centro de acogida y un tipo gruñón experto en meterse en líos. Una niña que no habla y un hombre que no quiere escuchar. Juntos emprenderán una divertida e inesperada aventura que les cambiará la vida para siempre.

Duración: 101 minutos.

El imperio

El imperio de Bruno Dumont ofrece un relato tragicómico de la condición humana mezclando personajes de dos géneros cinematográficos icónicos como son los superhéroes de ciencia ficción de las odiseas espaciales y los antihéroes propios de las crónicas sociales del cine de autor. En un tranquilo y pintoresco pueblo de pescadores del norte de Francia, por fin ocurre algo: nace un bebé especial. Un niño tan único y peculiar que desata una guerra secreta entre fuerzas extraterrestres del bien y del mal.

Duración: 110 minutos.

La saga Crepúsculo

Edward y Bella en Crepúsculo: Amanecer | Summit Entertainment

Los fans de Crepúsculo están de enhorabuena ya que las películas protagonizadas por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner vuelven a los cines celebrando los 20 años de la publicación del primer libro de Stephenie Meyer.