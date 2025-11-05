Las gemelas Olsen reaparecen en público tras años fuera del foco mediático: ¿A qué se han dedicado todo este tiempo?

Mary-Kate y Ashley Olsen han reaparecido en un evento público después de mucho tiempo sin acudir a alfombra rojas y dejarse ver ante los medios.

En esta ocasión, las gemelas Olsen asistieron a The CFDA Fashion Awards celebrados en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York donde acudieron como ganadoras de uno de los premios de la noche.

Concretamente para recibir el premio a Mejor Diseñador Estadounidense de Accesorios del Año por su marca de ropa de lujo The Row.

Ambas subieron al escenario y en su discurso de aceptación Mary-Kate Olsen quiso dedicar estas palabras: "A nuestros increíbles clientes, que realmente nos dan la oportunidad de hacer lo que amamos, de todo corazón, gracias". Aunque también quiso dedicar parte de su mensaje a sus "amigos y familiares. Sin su apoyo, no estaríamos aquí hoy. Gracias por brindarnos el amor y la bondad que nos permite venir a trabajar cada día".

En el año 2005 las hermanas fundaron The Row, una marca de ropa, bolsos y accesorios a la que se han dedica a tiempo completo, desarrollando así una de sus grandes aficiones, la moda.

Las gemelas Olsen se hicieron famosas cuando solo tenían un año tras ser elegidas para dar vida a Michelle Turner, la hija pequeña de Padres Forzosos.

Desde entonces, su carrera como actrices infantiles se disparó hasta convertirse en auténticas estrellas pero, ya en la veintena, decidieron parar para crear The Row.