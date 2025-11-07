Taylor Momsen cuenta las trabas que le pusieron por querer irse de Gossip Girl y la tacharon de "ingrata": "Sacadme de aquí"

Taylor Momsen se dio a conocer mundialmente interpretando a Jenny Humphrey en Gossip Girl. Sin embargo, mientras su fama crecía en televisión, la actriz también comenzaba a explorar otra faceta artística: la música.

Con apenas 16 años formó la banda de rock The Pretty Reckless, con la que empezó a componer y dar conciertos, y fue entonces cuando Momsen comprendió que su verdadero camino no estaba en la actuación, sino sobre los escenarios.

Al comunicar su decisión de abandonar la serie a los encargados de la producción, se encontró con una respuesta inesperada.

Según ha revelado en una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, los responsables de su contrato en Gossip Girl la tacharon de "ingrata" por querer salir de la serie tras el éxito que estaba teniendo.

"Para mí fue una decisión fácil", continuó. "Pero rescindir el contrato no fue fácil… fue una larga batalla en la que discutí con todos y les dije: 'Sacadme de aquí. No puedo más. Esto me está matando. Quiero hacer otras cosas con mi vida, y no tienen nada que ver con esto, y no puedo seguir atrapada aquí'".

"¿Cómo te atreves a darle la espalda a algo que ha sido tan exitoso para ti?", recordaba la artista que le dijeron los ejecutivos de Warner Bros.

"Simplemente les dije: '¡Que os jodan! No tenéis ni idea de lo que decís. No estáis en mi lugar, ¿cómo os atrevéis a juzgar esto?'", ha contado Momsen que respondió.

"Me puse a la defensiva, pero al final no me dejaron rescindir el contrato. El jefe de Warner Bros. dijo: '¡Que le den a Taylor Momsen! ¡Ni hablar!'", ha explicado.

Taylor Momsen en 'Gossip Girl' | CW

"Desaparecí de la serie. No salía en el guion la semana siguiente", ha alegado Taylor explicando que los guionistas sacaron a su personaje del guion para que no tuviese más tramas ni rodajes a los que asistir.

"Todos sabían que estaba haciendo música. Todos sabían que tenía una banda. Les tocaba algunas canciones porque estaba trabajando en mi primer disco mientras participaba en la serie. Iba y tocaba canciones… pero no creo que nadie supiera lo en serio que me lo tomaba en ese momento", admitía.

El contrato de Taylor no le permitía trabajar en otros proyectos de la industria del entretenimiento, algo que para ella no fue un problema ya que no era el camino profesional que ella quería seguir.

"De verdad que les estoy muy agradecida por lo que hicieron por mí, porque no tenían por qué hacerlo, y me sacaron de la serie para que pudiera ir de gira y estar en una banda", decía respecto al equipo de Gossip Girl.

"Como fan de la televisión y de las series, me encanta cuando vuelve a estar todo el reparto reunido", señalaba Momsen. "Uno quiere cerrar el círculo y darle un final perfecto".

Actualmente, Taylor y su banda The Pretty Reckless están grabando su quinto álbum de estudio.