La sorpresa de Joe Jonas a Sophie Turner con Chris Martin de protagonista que ahora cobra protagonismo tras los rumores de relación

Los rumores sobre un posible romance entre Sophie Turner y el vocalista de Coldplay, Chris Martin, han cobrado fuerza en los últimos días después de que pillaran a ambos cenando juntos en Londres.

Esta cita ha ocurrido poco después de que Martin se separara de Dakota Johnson y mientras Turner rehace su vida junto a sus hijas tras la separación de Joe Jonas.

Hasta ahora, el único vínculo público conocido entre Turner y Martin era el breve mensaje de cumpleaños que el músico le grabó a la protagonista de Juego de Tronos hace varios años, un vídeo que tras los rumores de romance ha resurgido en rede sociales.

El fragmento, grabado originalmente en 2020, proviene del programa Cup of Joe, que el mismo cantante y exmarido de Turner presentaba. En el vídeo, Jonas le entrega su teléfono a Sophie, quien reacciona sorprendida al ver en la pantalla el nombre de Chris Martin.

Acto seguido, el líder de Coldplay aparece en una videollamada pregrabada y dice con tono alegre:

"Soy Chris, de Coldplay. En mi nombre y en el de los miembros aún más guapos de nuestra banda, quería desearos que paséis un día estupendo. Os envío todo mi cariño y espero que lo estéis pasando genial. Gracias por ser tan fantásticos, adiós".

Ante el gesto, Sophie se ríe y comenta que el mensaje es "tan dulce": "No voy a llorar delante de la cámara", dice antes de taparse la cara con las manos.

En su momento, el clip fue interpretado como un detalle divertido dentro del programa, sin mayor trascendencia.

Sin embargo, en redes, los seguidores han revivido el vídeo como una "curiosa coincidencia", mientras otros lo describen como "el comienzo de una historia inesperada".