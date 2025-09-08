Emma Stone confiesa que "entró en pánico" al raparse el pelo al cero para Bugonia: "Antes de grabar la escena"

Emma Stone es la protagonista de Bugonia, cinta donde vuelve a trabajar bajo las órdenes de Yorgos Lanthimos y que recientemente la vimos en el Festival de Venecia.

Para la película Emma tuvo que afeitarse la cabeza al cero, un acto que requiere de mucha valentía sobre todo para alguien que trabaja con su imagen.

Así, durante una sesión de respuestas y preguntas para IndieWire junto al director la actriz ha contado que hubo un instante en el que el pánico se apoderó de ella: "Desde el momento en que leí el guion, supe que tendría que afeitarme la cabeza, porque no habría otra manera".

"Sí que te acobardaste una vez", le dice Lanthimos. "Justo antes de filmar la escena".

Emma Stone con el pelo rapado al cero para Bugonia de Yorgo Lanthimos | Universal

"Durante un año y medio supe que me iba a rapar la cabeza, y entonces, el día del rodaje, estaban preparando cuatro cámaras, porque teníamos que grabarlo en una sola toma y grabábamos la mayor parte del tiempo con VistaVision, una cámara preciosa pero con un tono muy apagado que se apaga con frecuencia. Así que estaban preparando todo, y tardaba mucho en hacerlo. Y empecé a entrar en pánico", explica la actriz.

Aunque Yorgos consiguió tranquilizarla. Stonce explica que lo que hizo que recobrara la compostura fue recordar que su madre había pasado por un tratamiento de quimioterapia: "Hizo algo realmente difícil y perdió el pelo. Y lo primero que dijo fue: 'Tengo tanta envidia, quiero raparme la cabeza otra vez'".

"Y pensé: 'Me afeito la cabeza porque puedo hacer lo que me encanta', y mi madre estaba conmigo, y pensé: '¡Qué regalo! Es pelo'. Así que fue una de las mejores experiencias de mi vida, muy liberadora, y es solo pelo. Pensé que ya volvería a crecer, ¡pero es solo pelo!".

Sinopsis:

Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra.