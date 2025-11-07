Tom Cruise reaparece en público tras la ruptura con Ana de Armas y posa junto a esta joven actriz

La relación entre Tom Cruise y Ana de Armas ha llegado a su fin y, desde entonces, solo se había visto en público a la actriz quien fue fotografiada paseando por Londres.

Pocos días antes, fuentes cercanas afirmaran que, aunque ella había decidido poner fin a la relación, se sentía decepcionada por cómo habían terminado las cosas con el actor.

Por su parte, Cruise se habría sentido humillado, según las mismas fuentes, ya que Ana no compartía las mismas expectativas sobre el futuro de su vínculo.

Después de varias semanas sin verlo ante las cámaras, el actor ha reaparecido en Londres durante la premiere de The Running Man, la nueva película protagonizada por su amigo y compañero de reparto en Top Gun: Maverick Glen Powell.

Lee Pace, Colman Domingo, Emilia Jones, Edgar Wright y Glen Powell en la premiere e Londres de The Running Man | Gtres

El actor ha compartido imágenes del momento en su cuenta de Instagram escribiendo en el pie de foto: "¡Otra noche genial con mis amigos en el cine! ¡Lo habéis clavado, enhorabuena! Me he reído, he estado en vilo y he comido demasiadas palomitas".

En la primera imagen, Cruise posa junto a Powell con un cartón de palomitas; mientras que en la segunda ambos actores están acompañados por el resto del elenco, quedando Tom justo al lado de la actriz británica Emilia Jones, de 23 años.

Tom con el elenco de The Running Man en la premiere de Londres | Instagram de Tom Cruise

La intérprete, conocida por su papel en CODA (2021), también publicó la misma fotografía en su propia cuenta de Instagram.

Aunque en esta ocasión Tom haya asistido al evento como invitado y no como parte del equipo de la producción, el actor tiene varios proyectos en desarrollo.

Entre esos trabajos está la película Deeper, que protagoniza junto a su expareja Ana de Armas y cuyo rodaje se encuentra actualmente pendiente de reanudación a la espera de la aprobación definitiva del presupuesto.