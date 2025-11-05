Las gemelas de Lisa Marie Presley son toda una belleza a sus 17 años: Posan con su abuela Priscilla

Priscilla Presley, exmujer de Elvis Presley y una de las figuras más icónicas del Hollywood clásico, ha mantenido en los últimos años una estrecha relación con sus nietas Harper y Finley, fruto del matrimonio entre su hija Lisa Marie y el músico Michael Lockwood.

Para las gemelas, su abuela se ha convertido en una figura clave en sus vidas tras la pérdida de su madre, quien falleció en 2023 a causa de una obstrucción del intestino delgado resultado de complicaciones tras una cirugía bariátrica que se había realizado años antes.

Ahora, Priscilla y sus nietas han posado juntas para la portada de la revista EQluxe en su edición de otoño de 2025, siendo esta una de las pocas ocasiones en que la familia Presleyse deja ver junta desde la muerte de Lisa Marie hace 2 años.

En el reportaje, que incluye imágenes a caballo y momentos familiares durante la sesión, también aparecen las gemelas por separado, mostrando un estilo más juvenil.

Las gemelas tienes ahora 17 años y con esta sesión de fotos se ha podido comprobar lo mucho que han crecido y que han heredado, sin duda, la genética Presley. Ya que el parecido con Elvis y Lisa Marie es indiscutible.

Según la publicación, el rodaje tuvo lugar en California y estuvo inspirado en la herencia familiar Presley y su conexión con la cultura estadounidense clásica.

La aparición también coincide con el reciente lanzamiento del libro de memorias de Priscilla, Softly, As I Leave You: Life after Elvis, en el que repasa ocho décadas de vida y reflexiona sobre su relación con Elvis Presley después de su separación en 1973.