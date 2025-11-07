Jeremy Renner, acusado de violencia doméstica por su expareja y de enviar fotos porno: "Temía por mi vida"

Jeremy Renner estaba considerado como un héroe tanto en la saga Vengadores como en la vida real, después de salvar la vida a su sobrino en un incidente con un quitanieves. Sin embargo, las tornas han cambiado tras las declaraciones de su expareja, la directora Yi Zhou.

Zhou ha publicado en Instagram una serie de escritos en los que acusa al actor de diferentes conductas agresivas e invasivas incluso desde el primer día en el que se conocieron. En una de ellas, afirma que "recibió dos fotos de Jeremy Renner y una serie de imágenes pornográficas no solicitadas a través de MDs y WhatsApp". "Esa fue su forma de presentarse", escribe antes de relatar que "le sedujo y le convenció de que buscaba una relación".

Más allá de estas acciones, ante las cuales Zhou afirma estar preocupada porque "otras mujeres sean o hayan sido víctimas de ser objetos sexuales, abusadas y destruidas de esa forma", la directora ha publicado una segunda foto en redes sociales en la que profundiza en una relación envuelta en "violencia doméstica".

"Durante meses, cargué en silencio con el dolor de mi relación con Jeremy Renner, que resultó tener violencia doméstica", comenta. Una decisión que tomó por el bien de las películas en las que estaba trabajando con el actor: el documental Chronicles of Disney y la cinta de animación Stardust Future.

Por otro lado, la expareja de Renner también brindó una serie de declaraciones al medio Daily Mail, donde confesó algunos de los episodios más dramáticos con el actor. "Estábamos hablando de la logística del documental cuando, de repente, se bebió una botella de vino él solo y se puso furioso, gritando sin parar durante dos horas", explica: "Tuve que compartir mi ubicación con mi equipo, mis padres y mis compañeros de Disney para que, si me pasaba algo, supieran dónde estaba".

"Tuve que encerrarme en una habitación para estar a salvo, rezando para que no entrara por la noche porque estaba muy enfadado", continúa recordando: "No dije ni una palabra, tenía mucho miedo por mi vida".

Yi Zhou acreditó este episodio mostrando al medio en cuestión los mensajes que envió a sus amigos aquel día. "¿Puedes encerrarte en el baño? Parece estar loco", le pedía uno de sus contactos, a lo que ella respondió: "Sí, cerré la puerta con llave, espero que no pueda abrir. Estoy muy preocupada, estuvo gritando durante dos horas con una botella de vino de más".

Por el momento, el actor no ha hecho declaraciones al respecto y su línea en redes sociales sigue con la dinámica habitual, mostrando parte de su día a día y promocionando sus nuevos estrenos.

Los proyectos de Zhou siguen en marcha; sin embargo, su silencio ha terminado. "¿Debemos seguir siendo víctimas silenciosas en la era posterior al #MeToo?", escribe en sus redes para confirmar que "todas las declaraciones están respaldadas por documentos".