Avance en exclusiva de Siempre es invierno: El frío se apodera de David Verdaguer en lo nuevo de David Trueba, con Amaia Salamanca

David Trueba está de vuelta y nos regala una nueva dramedia con Siempre es invierno. Se trata de la adaptación de su propia novela Blitz y nos cuenta la historia de Miguel (David Verdaguer) y Marta (Amaia Salamanca), quienes viajan a Bélgica a un congreso de arquitectura.

Allí, el protagonista vivirá uno de los momentos más duros de su vida cuando la relación llega a su fin. Solo y en una ciudad triste de por sí como lo es Lieja, encontrará el apoyo más imprevisible en Olga (Isabelle Renauld), quien lo acompañará durante toda su estancia.

En este clip en exclusiva de la película, podemos ver a un David abatido y helado que, en compañía de Isabelle, poco a poco se acerca al calor que tanto le falta. Todo ello sin dejar de lado ese tono cómico que caracteriza al director. Porque, si algo sabe todo el mundo, es que el truco del arroz para un móvil mojado no funciona.

Siempre es invierno | Atresmedia Cine

Siempre es invierno llega a los cines este 7 de noviembre. La película está producida por Ikiru Films, Atresmedia Cine, Blitz la Película AIE, La Terraza Films y Wrong Men.

