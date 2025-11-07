¿Te convence? Ya puedes ver al sobrino de Michael Jackson encarnando al Rey del Pop en el primer adelanto de su biopic

El legado de Michael Jackson está cada vez más cerca de brillar en la gran pantalla, después de que se retrasase su estreno en, al menos, dos ocasiones y tuviesen que regrabar el final de la película por las acusaciones de abuso infantil.

Así, ya se ha estrenado el primer vistazo oficial de Michael, el biopic dirigido por Antoine Fuqua sobre la vida y carrera de Michael Jackson.

El adelanto, mostrado en un evento privado antes de su lanzamiento público, hace un breve pero revelador repaso sobre lo que veremos en la película protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de la estrella.

En el vídeo podemos ver recreaciones detalladas de momentos icónicos en la trayectoria del cantante, desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su etapa de solista, como secuencias inspiradas en videoclips como Thriller, con Jaafar vistiendo el característico traje rojo y siguiendo la coreografía del tema.

La película, que tiene su estreno previsto para el 24 de abril de 2026, cuenta con un guion de John Logan (Gladiator) y está producida por Graham King, responsable de Bohemian Rhapsody, junto a John Branca y John McClain, testamentarios del patrimonio de Michael Jackson.

El tráiler ya ha causado revuelo en redes sociales, donde se ha resaltado la meticulosidad con la que se han recreado los icónicos movimientos, trajes y escenarios que definieron a Jackson.

Jaafar Jackson en el biopic Michael | Universal

Las primeras reacciones destacan el parecido físico y la naturalidad de Jaafar en el papel; sin embargo, también se ha abierto el debate sobre el tratamiento que la cinta dará a los aspectos más controvertidos de la vida del artista, ya que en el tráiler no se hace mención a nada de esto.

Además, Paris Jackson, hija del cantante, negó haber participado en el proyecto y expresó su desacuerdo con partes del guion, según ABC News Australia.

Según datos recogidos por Deadline, el tráiler superó los 30 millones de visualizaciones en sus primeras seis horas, posicionándose entre los avances más vistos del año.