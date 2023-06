Esta actriz de 'Harry Potter' se desnuda para una portada y asegura que la saga de J.K. Rowling no es para tanto

Miriam Margolyes, la actriz de 82 años que daba vida a Pomona Sprout en la exitosa saga de 'Harry Potter', ha participado en la portada de 'British Vogue' del mes de junio y se ha desnudado para este número tan especial dedicado al mes del Orgullo LGTBIQ+.

Margolyes se declaró lesbiana en los años sesentay siempre ha querido ser ella misma sin complejos. Tanto es así que se niega a censurarse o a contenerse sobre ningún tema y ha hablado sobre su visión de la famosa saga juvenil después de tantos años.

Los profesores de 'Harry Potter': Maggie Smith, Miriam Margolyes, Richard Harris, Alan Rickman como McGonagall, Pomona, Snape y Dumbledore | Cordon Press

"Sigo siendo un poco niña. No puedo resistirme a la picardía", asegura la actriz a la revista 'Vogue' en la que ha hablado sin tapujos sobre ella y su forma de afrontar la vida. Aunque, las películas de 'Harry Potter' no han marcado tanto a Margolyes como los fans de la saga esperarían: "Para mí, 'Harry Potter' no era importante. Me alegré mucho de haber obtenido el papel y disfruté estar en él y conocer a toda la gente, pero no es Charles Dickens".

Pero su interpretación de la estrafalaria profesora Sprout, combinada con su excentricidad y franqueza en la vida real, han hecho que su popularidad se dispare al final de su carrera: "La gente se me acerca y me dice 'me encantas', y quiere abrazarme. Y eso es deslumbrante". "Tengo la suerte de seguir siendo interesante, supongo", añade.

Miriam Margolyes como la profesora Pomona Sprout en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Gran parte de lo que hace que Margolyes sea tan absorbente se debe simplemente a la comodidad con la que se siente ella misma: "Es una posición fuerte si no tienes miedo de ser quien eres", explica. "Todos somos tan inseguros", asegura a la revista. "La gente muchas veces está asustada y lo que siempre he intentado hacer es que la gente se sienta más relajada, que se sienta bien consigo misma, y simplemente intentar disminuir un poco esta tortura que es para la gente".

La actriz británico-australiana, que comparte portada junto a Janelle Monáe y Rina Sawayama, afirma que nunca tuvo "vergüenza de ser gay", ni de nada.

"Sabía que no era criminal porque era yo", dice mientras reflexiona sobre ser abiertamente gay en una época en la que era un tabú social en el Reino Unido. "Cómo iba a ser yo una criminal".

Sin embargo, Margolyes sí se arrepiente de haber salido del armario ante sus padres diciendo que "les hizo daño y yo no quiero hacer daño a la gente". Su madre la obligó a jurar sobre la Torá que nunca volvería a mantener relaciones sexuales con una mujer y, según British Vogue, no cree que sus padres llegaran a aceptar su sexualidad, pero ella nunca dejó de quererlos.