Emma Watson cuenta el momento exacto en el que la fama de 'Harry Potter' le superó

La vida de Emma Watson cambió por completo cuando con tan solo 10 años saltó a la fama con su interpretación de Hermione en la exitosa saga de 'Harry Potter'. Toda la repercusión mediática que llegó fue muy abrumadora para ella y tras su última proyecto en 2019, 'Mujercitas', la actriz decidió tomarse un descanso y alejarse de los focos de Hollywood.

Y es que la experiencia que vivió la actriz durante el rodaje de la saga basada en las novelas de J.K. Rowling fue aun más complicada que la de sus compañeros de rodaje, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, ya que tuvo que vivir todo este proceso sola. Sus padres no pudieron acompañarla, por lo que ella se convirtió en su única protectora y esto la obligó a volverse una niña mucho más independiente.

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint en 'Harry Potter' | Warner Bros.

La actriz todavía recuerda cómo vivió esta fama prematura y como tuvo que lidiar con ella. En una entrevista para 'Vogue' contó que todavía le cuesta creerse la repercusión que tuvo participando en la saga de magos: "Lo que me pasó a mi fue algo muy extraño y de otro mundo", dijo Watson para la revista.

Watson contaba entonces que necesitó ir a terapia para poder lidiar con todo esto, ya que se sentía "una desagradecida" al no ser capaz de disfrutar de todo lo que estaba viviendo: "Es algo por lo que he tenido que ir a terapia y me he sentido muy culpable, si te soy sincera", dijo Watson. "¿Por qué yo? Otra persona habría vivido y deseado esto mucho más que yo. He luchado mucho con la culpa en torno a eso. En plan: 'Debería estar disfrutando más de esto. Debería estar más emocionada. Y realmente estoy sufriendo".

Además el fenómeno de 'Harry Potter' rompió cualquier tipo de frontera y Watson fue reconocida en partes del mundo. Este fue el momento en el Watson se dio cuenta del alcance que había tenido su participación en la saga y se sintió agobiada por esta circunstancia de la que pensaba que no sería capaz de escapar:

"Estaba en un poblado chabolista de Bangladesh y un chico me paró por la calle y me dijo: 'Tú eres la chica de Harry Potter', por lo que no hay ningún lugar en el mundo al que pueda ir y no esté marcada de alguna manera por esta franquicia cinematográfica. Llega a los rincones más recónditos de la Tierra, donde menos te lo esperas. Me dije: 'Vaya, es que no puedo ir a ninguna parte'", dijo en una ocasión para Global Grind.

Emma Watson después de acabar 'Harry Potter' | Getty

Sin embargo, Watson acabó aprendiendo a adaptarse a su creciente fama y se dio cuenta que era algo más que 'la pequeña Hermione', aprendiendo a separar el personaje de su persona:

"Soy hija de mi madre, de mi padre, hermana... Pertenezco a una familia... Hay toda una existencia y una identidad que es realmente importante que no tiene nada que ver con nada de esto", dijo.

Watson asumió que tiene que sentirse agradecida por haber vivido toda esta experiencia: "Hay que aceptarlo. Lo acepté. Me siento afortunada porque nunca he sabido lo que es tener una total libertad. No es como si la tuviera y de repente me la quitaran, es algo con lo que crecí y fue aumentando gradualmente. No he vivido otra cosa y en cierto modo supongo que eso es una bendición", dijo.